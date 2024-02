Bob Minter: Gold sei Schlüssel zu wichtigem Teil des Währungssystems

Zentralbanken auf der ganzen Welt verstärken ihre Goldkäufe. Bob Minter, Leiter der Investmentstrategien bei Aberdeen Standard Investment, sieht darin eine strategische Abkehr vom US-Dollar inmitten geopolitischer Spannungen. In einem Interview mit Kitco News wies Minter darauf hin, dass die Verwendung des Dollars als Instrument der US-Außenpolitik unter den letzten vier Präsidenten die Schwellenländer dazu veranlasst habe, ihre Währungsreserven zu diversifizieren. "Alle vier Präsidenten haben den Reservestatus des Dollars als Mittel oder Arm der US-Außenpolitik genutzt", sagte Minter und betonte die politische Neutralität dieses Trends.Diese Umstellung auf Gold gilt als entscheidende Stabilisierung der Währung in einer unsicheren globalen Finanzlandschaft. "Man stabilisiert seine Währung mit Gold. Man stabilisiert sie nicht mit einer Kryptowährung. Gold ist daher der Schlüssel zu einem wichtigen Teil des Währungssystems", meinte Minter und verwies auf den dauerhaften Wert und die Stabilität von Gold im Vergleich zu volatilen Kryptowährungen.Die Dynamik des Goldmarktes, insbesondere die Rolle der ETFs und die Korrelation zwischen Realrenditen und dem Goldpreis, wurden von Minter ebenfalls als wichtige Faktoren hervorgehoben, die die Entwicklung des Goldpreises beeinflussen. Trotz der jüngsten Verkäufe von Gold durch ETF-Investoren sieht Minter die Möglichkeit einer Erholung, da die Käufe der Zentralbanken weiterhin Rekordhöhen erreichen, während sie versuchen das mit der Dominanz des Dollars bei den Währungsreserven verbundene Risiko zu mindern.Weiter sprach der Experte über Themen wie Innovationen und Herausforderungen im Minensektor, Veränderungen im Platin- und Palladiummarkt, sowie Edelmetalle in Elektroautos und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.© Redaktion GoldSeiten.de