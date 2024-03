EcoGraf Ltd. in US-Pressemitteilung von MSP gewürdigt

7. März 2024 - EcoGraf Ltd. (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass sein Graphitprojekt Epanko in einer kürzlich vom US-Außenministerium herausgegebenen gemeinsamen Erklärung der Minerals Security Partnership (MSP) anerkannt wird.Die Pressemitteilung würdigt EcoGrafs jüngsten bedeutenden Meilenstein, der darin besteht, dass die in Deutschland ansässige KfW IPEX-Bank eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar für die Erschließung von Phase 1 des Epanko-Graphitprojekts in Tansania arrangiert hat.Diese Erklärung folgt auf das Treffen der Direktoren der MSP in Toronto während der jüngsten Jahrestagung der PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), einer der größten Bergbaumessen der Welt.Thema des Treffens war die verantwortungsvolle Investition in kritische Mineralien, wobei das Hauptziel darin bestand, die Zusammenarbeit zwischen der MSP und gleichgesinnten Partnern zu stärken. Die MSP zielt darauf ab, die Entwicklung vielfältiger und nachhaltiger Versorgungsketten für kritische Mineralien zu beschleunigen, indem sie mit den Regierungen der Gastländer und der Industrie zusammenarbeitet, um gezielte finanzielle und diplomatische Unterstützung für strategische Projekte entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen.Die Pressemitteilung ist zu finden auf: https://www.state.gov/joint-statement-of-the-minerals-security-partnership/Diese Anerkennung von Epanko folgt auf die Erklärung des Weißen Hauses, die US-Präsident Biden am 25. Oktober 2023 in Verbindung mit dem offiziellen Besuch des australischen Premierministers Albanese abgab und in der EcoGraf im Informationsblatt mit dem Titel "Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia" erwähnt wurde.Über EcoGrafEcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.Folgen Sie EcoGraf Ltd. auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.