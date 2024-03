Französisch-Guayana: Macron will illegalen Goldabbau bekämpfen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag angekündigt, dass die Regierung neue regulierte Goldabbaugebiete in seinem südamerikanischen Territorium Französisch-Guayana ausweisen wird, um den illegalen Bergbau und seine Umweltfolgen zu bekämpfen, wie Reuters berichtet.In einer Rede vor einer dreitägigen Reise nach Brasilien sagte Macron, Frankreich erwäge, innerhalb von drei Monaten einen Plan für Gebiete mit großen Goldvorkommen auszuarbeiten.Die Arbeiter in diesen Gebieten würden sich an die Regeln für einen nachhaltigen Bergbau halten, so Macron. Dazu gehöre auch das bestehende Verbot von Quecksilber, einem giftigen Metall, das Kleinschürfer und illegale Bergleute beim Abbau verwenden und das in Flüsse, Meere und Wälder gelangt und auf die menschliche Bevölkerung übertragen wird. Nach Angaben des World Wide Fund for Nature (WWF) setzen illegale Bergleute in der Region etwa 1,3 kg Quecksilber pro Kilogramm Gold frei. Das Programm würde illegalen Bergarbeitern, von denen viele aus Nachbarländern stammen, den Zugang zu diesen Gebieten verwehren und ihre durch den steigenden Goldpreis motivierten Aktivitäten einschränken, meinte Macron weiter.Letztes Jahr gab Macron bekannt, dass schätzungsweise fünf Tonnen Gold in dem Gebiet abgebaut worden seien, die meisten davon illegal, und dass 35 kg von den Behörden beschlagnahmt worden seien. Macron erklärte, dass das beschlagnahmte Gold nun verkauft werden soll, um Geld in das Gebiet zurückfließen zu lassen, vor allem durch Projekte zur Beseitigung der Folgen des illegalen Bergbaus. Macron meinte außerdem, er wolle auch die Zusammenarbeit mit Surinam und Brasilien verstärken, um illegale Lieferketten zu unterbrechen und die militärische Koordination zu verbessern, mit dem Ziel, bis zur UN-Klimakonferenz 2025 eine Strategie auszuarbeiten.© Redaktion GoldSeiten.de