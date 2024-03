"Doomsday Book" der Fed offenbart ihren enormen Machtanspruch

Nach jahrelangen Spekulationen hat die US-Notenbank das sogenannte "Doomsday Book" veröffentlicht – ein internes Dokument, das die weitreichenden Befugnisse der Zentralbank in Zeiten finanzieller Not beschreibt. Das "Doomsday Book" wurde kürzlich von der Fed als Antwort auf eine Freedom-of-Information-Act-Anfrage des Finanzprofessors Emre Kuvvet veröffentlicht, berichtet Ken Silva auf der Seite GoldSeek . Kurioserweise lehnte die Fed Kuvvets FOIA-Antrag zunächst ab, stellte das Dokument aber später über ihre New Yorker Zweigstelle zur Verfügung, wobei nur die Namen zensiert wurden.Das Doomsday Book zeigt, dass die Federal Reserve Befugnisse beansprucht, die weit über das hinausgehen, was der Kongress ausdrücklich genehmigt hat. Auf Seite 33 des Buches schreibt ein anonymer Autor, dass "die Befugnisse der Federal Reserve Bank viel größer sind, als allgemein angenommen wird". Das Doomsday Book dokumentiere zum Beispiel, wie die Fed behaupte, die Macht zu haben, Städte finanziell zu retten oder sogar Unternehmen zu übernehmen, stellte Kuvvet fest. Das Buch zeige, dass einige in der Fed eine eher konservative Haltung zu den Befugnissen der Zentralbank einnähmen, dass sie aber im Laufe der Zeit eine eher aktivistische Position eingenommen habe.Kuvvet meinte, er hoffe, dass das Doomsday Book den Kongress dazu bewegen könne, eine Beschränkung der Fed in Erwägung zu ziehen. Angesichts der Tatsache, dass die Zentralbank bereits so viel Macht für sich beansprucht hat, könnte sich dies jedoch als schwierig erweisen, sagte er. "Klare gesetzliche Grenzen für die Fed zu setzen, könnte ein hoffnungsloses Unterfangen sein, da die Zentralbank – oder zumindest die Rechtsabteilung ihrer wichtigsten Mitgliedsbank – offensichtlich glaubt, sich auf Präzedenzfälle berufen zu können, um praktisch jede Notfallmaßnahme zu rechtfertigen", erklärte er.Während das Doomsday Book Gegenstand von Intrigen war, sagten Kritiker der Federal Reserve, es bestätige nur, was sie bereits wussten. "Das Doomsday Book bestätigt, was viele Anhänger der österreichischen Schule und Libertäre über die wahre Natur der Regierung in Krisenzeiten gesagt haben. Die Größe und das Ausmaß der Fed werden ausgeweitet, sogar über ihre eigenen bekannten Grenzen hinaus, und dann wird sie nie wieder zu ihrem Zustand vor der Krise zurückkehren", schrieb der Ökonom Jonathan Newman für das Mises Institute. "Präzedenzfälle werden ad hoc geschaffen und im Nachhinein kodifiziert. Wir haben es mit einem Leviathan zu tun."© Redaktion GoldSeiten.de