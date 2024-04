Rio Silver schließt Zugangsvereinbarungen für das Konzessionsgebiet Jorimina ab

Vancouver, 3. April 2024 - Rio Silver oder das Unternehmen (TSX.V: RYO) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Zugangsvereinbarung mit der örtlichen Gemeinde für das zu 100% unternehmenseigene Projekt Jorimina (Jorimina) in der Region Ayacucho (Peru), abschließen wird. Diese Vereinbarung ermöglicht ein Diamantkernbohrprogramm, das noch in diesem Jahr beginnen soll.Jorimina befindet sich innerhalb des Projekts Niñobamba, das eine Fläche von 4205 Hektar umfasst. Die Hauptzone Niñobamba befindet sich 7 Kilometer östlich von Jorimina, wo eine starke Sulfidierung mit signifikanten Au-Ag-Gehalten vorhanden ist. Jorimina wurde ausgiebig von Newmont Mining Corp. (Newmont) von 2009 bis 2011 erkundet. Das Unternehmen erwarb das Gebiet von Newmont im Jahr 2016 zusammen mit einer umfangreichen Datenbank mit Oberflächen- und Bohrergebnissen und Berichten aus einem Explorationsprogramm, das vier vielversprechende Edelmetallziele umfasste. Im Rahmen der Explorationsprogramme wurden ausgedehnte Alterationszonen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie auch Teil eines ausgedehnten Silber-Gold-Systems mit hoher Sulfidierung sind, das in der angrenzenden Niñobamba-Zone des Unternehmens identifiziert wurde.Das Unternehmen ist äußerst erfreut, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Newmont hat festgestellt, dass Jorimina alle notwendigen Elemente aufweist, um eine epithermale Edelmetallressource zu beherbergen. Newmont hat bei Jorimina dreizehn Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4377 Metern niedergebracht. Die Highlights der Bohrungen aus den verfügbaren historischen Berichten zeigen, dass Bohrung JOR-001 72,3 Meter mit 1,19 Gramm pro Tonne (g/t) Au ab einer Tiefe von 53 Metern durchteufte. Die historischen Bohrungen wurden in großen Abständen in einem 100 Hektar umfassenden Gebiet niedergebracht, wobei die Bohrungen einen Abstand von über 150 Metern aufwiesen. Die Ergebnisse sind historischer Natur und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Rio Silver plant zunächst, die historischen Oberflächenergebnisse und Bohrergebnisse zu bestätigen und die Form und Ausrichtung der Edelmetallmineralisierung zu bestimmen. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis zum 3. Quartal 2024 alle erforderlichen Genehmigungen erhalten, um mit einem kleinen Bohrprogramm zur Bestätigung der Au-Ag-Mineralisierung beginnen zu können.Die Oberflächenrechte der östlich gelegenen Hauptzone Niñobamba des Unternehmens werden von einer anderen Gemeinde kontrolliert. Das Unternehmen plant, im Jahr 2024 neue Gespräche zu beginnen, um eine Genehmigung für Oberflächenbohrungen im Jahr 2025 zu erhalten. Die Ergebnisse der historischen Diamantkernbohrungen, die von Anglogold im Jahr 2001 in der Hauptzone niedergebracht wurden, zeigten Analyseergebnisse der Bohrung DDH-2 mit 87 g/t Silber über einen Abschnitt von 130 Metern ab neun Meter Tiefe und der Bohrung DDH-4 mit 54 g/t Silber über einen Bohrabschnitt von 96 Metern ab 23 Meter Tiefe. Die wichtigsten Ergebnisse des Schürfgrabenprogramms, das das Unternehmen im Jahr 2012 in der Hauptzone von Niñobamba durchführte, zeigten eine neue gold-silbermineralisierte Zone auf, einschließlich 56 Meter mit 1,03 g/t Au und 98,9 g/t Ag im Schürfgraben TR-01 und 21,77 Meter mit 1,32 g/t Au und 102,46 g/t Ag im Schürfgraben TR-04 der in einer Mineralisierung endete (siehe Rio Silver Pressemitteilung vom 14. Januar 2013). Diese Ergebnisse zeigen, dass die Hauptzone im Konzessionsgebiet Niñobamba eine starke Goldkomponente aufweist und weitere Explorationsarbeiten erforderlich sind, um die Edelmetallzonierung, die Alterationsmuster und die Mächtigkeiten zu bestimmen. Die Schürfgräben wurden annähernd senkrecht zur mineralisierten Struktur angelegt, so dass die tatsächliche Breite der Mineralisierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden kann.Jeffrey Reeder, P.Geo., Berater und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.Rio Silver ist ein Ressourcenentwicklungsunternehmen, das in Erwartung einer zunehmend stärker werdenden Hausse für Edelmetalle selektiv Edelmetallprojekte identifiziert und erwirbt, die die bestmögliche Hebelwirkung und Rendite bieten. Unsere peruanischen Edelmetallprojekte befinden sich zu 100 % in unserem Besitz und sind nicht an Royalties gebunden. Die Au/Ag-Ziele im Gebiet Niñobamba sind wirtschaftlich attraktiv, da die Mineralisierung auf oberflächennahe, abbauwürdige Tagebauziele hindeutet.Rio Silver ist mit unserem Gastland zufrieden, da die Regierung weiterhin eine Bergbaupolitik unterstützt, die kontinuierliches Wachstum und Möglichkeiten in ganz Peru gewährleistet.Im Namen des Board of Directors von Rio Silver Inc. Chris VerricoChristopher Verrico, Direktor, President und Chief Executive Officer604-762-4448Chris.verrico@riosilverinc.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!