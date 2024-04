Benjamin Hill schließt Erwerb einer weiteren Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt ab

Vancouver, 16. April 2024 - Benjamin Hill Mining Corp. (Benjamin Hill oder das Unternehmen) (CSE: BNN - WKN: A3CNQU - FRA: 5YZ0) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine früheren Pressemitteilungen vom 31. Januar 2024 und 9. April 2024 eine formelle Vereinbarung mit Aion Mining Corp. ("Aion") getroffen hat, der zufolge das Unternehmen eine weitere Beteiligung an Aion erwerben wird, um die Gesamtbeteiligung des Unternehmens auf 40 % zu erhöhen.Gemäß der formellen Vereinbarung wird das Unternehmen Stammaktien von Aion erwerben, um die Gesamtbeteiligung des Unternehmens auf 40 % der nach der Emission ausgegebenen Stammaktien von Aion zu erhöhen, berechnet auf einer vollständig verwässerten Basis. Als Gegenleistung wird das Unternehmen Aion den bereits angekündigten Gesamtbetrag von 1.875.000 $ zur Verfügung stellen:· 1.000.000 $ in bar bei Abschluss (vorher 500.000 $); und· 1.508.621 Stammaktien (zuvor 2.370.690) des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,58 $ pro Aktie, vorbehaltlich der CSE-Richtlinien.Dem Unternehmen wurde außerdem ein zweijähriges Vorkaufsrecht eingeräumt, das es ihm erlaubt, Stammaktien von Aion zu erwerben, um weitere Emissionen von Wertpapieren durch Aion auszugleichen und dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, seinen Anteil von 40 % zu halten.Aion ist aufgrund des gemeinsamen Vorstandsmitglieds Cole McClay ein unabhängiger Partner des Unternehmens. Die Bedingungen der formellen Vereinbarung wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt.Benjamin Hill hat die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WDM Chartered Professional Accountants mit der Durchführung einer Prüfung der Aion Mining Corp. beauftragt, um sich auf die späteren Anforderungen des Business Acquisition Report vorzubereiten. Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. 