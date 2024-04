Kitco-Umfrage: Main Street zunehmend skeptisch; Wall Street überwiegend positiv

Mit einem Minus von mehr als 2% seit der Eröffnung am Sonntagabend scheint der Goldpreis eine schlechte Woche hinter sich zu haben. Ein flüchtiger Blick auf den Wochenchart zeigt jedoch, dass fast alle Verluste darauf zurückzuführen sind, dass Händler ihre Wochenendabsicherungen verkauft haben, nachdem der Nahostkonflikt am Freitag nicht über die israelischen Vergeltungsschläge hinaus eskaliert ist. Lässt man diese Bewegung außer Acht, so bewegte sich der Goldpreis in einer engen Spanne von 30 $, nachdem er am Dienstag kurzzeitig unter die Marke von 2.300 $ gefallen war, als die Märkte beunruhigende, aber nicht weltbewegende US-Konjunkturdaten verdauten. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 10 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (70%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (20%) Analysten erwarten Seitwärtsentwicklungen, während nur ein (10%) Befragter einen Preisrückgang prognostiziert.Außerdem gaben 155 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 74 (48%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 46 (30%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 35 (22%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de