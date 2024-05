Kitco-Umfrage: Wall Street erwartet Goldpreisrückgang; Kleinanleger optimistischer

In der vergangenen Woche gab es nur wenige Wirtschaftsdaten, so dass der Goldpreis zu Beginn der Woche auf dem Niveau der neuen Allzeithochs der letzten Woche verharrte. Die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom April/Mai am späten Mittwochnachmittag tat dem gelben Edelmetall keinen Gefallen, da die Märkte die Nachricht verdauten, dass einige stimmberechtigte Mitglieder offen für weitere Zinserhöhungen sind, wenn diese gerechtfertigt sind. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren drei (21%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Acht (57%) hingegen prognostizieren einen Preisrückgang, während ebenfalls drei (21%) Analysten Seitwärtsentwicklungen erwarten.Außerdem gaben 195 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 94 (48%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 50 (26%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 51 (21%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de