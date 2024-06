Dramatischer Rückgang bei Berkshire Hathaway, Barrick Gold aufgrund NYSE-Störung

Ein technisches Problem führte am Montag dazu, dass die Aktien der A-Klasse von Warren Buffetts Berkshire Hathaway an der New Yorker Börse während des größten Teils des Vormittagshandels um fast 100% gefallen zu sein schienen, berichtet CNBC . Der Handel mit diesen Aktien sowie mit den Aktien von Barrick Gold und Nuscale Power, die ebenfalls drastische Kursverluste verzeichneten, wurde unterbrochen. Alle drei Aktien haben inzwischen den Handel wieder aufgenommen. Die NYSE teilte um ca. 11:45 Uhr ET mit, dass die Probleme behoben seien und der Handel wieder normal verlaufe.Die NYSE gab an, dass die Probleme auf die von der Consolidated Tape Association (CTA), der Organisation, die von den großen Börsen genutzt wird, um gemeinsam Echtzeit-Aktienkurse bereitzustellen, veröffentlichten Kursbänder zurückzuführen sind. Die CTA teilte mit, dass es zwischen 9:30 Uhr und 10:27 Uhr ET ein Problem mit den Limit-Up- und Limit-Down-Preisbändern gab, einem Mechanismus zur Bekämpfung der Marktvolatilität. Das Problem könnte durch eine neue Softwareversion verursacht worden sein, und die Organisation wird für die Handelssitzung am Dienstag auf das vorherige Softwareprogramm in ihrem primären Datenzentrum zurückkehren, so die CTA.Nach Angaben des CTA waren 40 Aktien von dem Problem betroffen. Zu den weiteren betroffenen Aktien gehören Chipotle Mexican Grill und Bank of Montreal. Die Probleme vom Montag sind eine weitere Erinnerung daran, dass die Börsen und Datenanbieter, die für die Wall Street von zentraler Bedeutung sind, nicht völlig fehlerfrei sind. Zu den jüngsten Beispielen gehören ein stundenlanges Einfrieren der CME-Indexdaten in der vergangenen Woche und ein Nasdaq-Systemfehler im Dezember, der dazu führte, dass einige Aufträge storniert wurden.© Redaktion GoldSeiten.de