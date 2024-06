Endeavour Mining Plc: Lafigué Projekt geht in die heiße Phase

Goldproduzent Endeavour Mining ist dabei, beim neuen Lafigué Goldprojekt in der Elfenbeinküste die Nassinbetriebnahme der Verarbeitungsanlage vorzunehmen. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, ist der Bau der neuen Mine zu 94% abgeschlossen und das Unternehmen liegt im geplanten Budget und ist fast ein Quartal früher fertig als geplant.Die Minenflotte ist bereits seit Wochen im Einsatz und auf der Erzhalden liegen bereits 1,6 Millionen Tonnen Gestein mit 1,3 g/t Gold (65.000 Unzen Gold). Das erste Gold wird Ende Juni erwartet, was früher als geplant wäre.Bei voller Kapazität wird die neue Mine pro Jahr gut 200.000 Unzen Gold produzieren und die Kosten sollen laut der DFS bei 871 USD je Unze liegen. Endeavour Mining hat das Gebiet selbst entdeckt und führt es nun eigenständig in die Produktion. Bilder vom Gebiet finden Sie in der Pressemeldung: Link Endeavour hat das Team und die Fähigkeiten Minen innerhalb von gesetzten Zeit- und Kostenrahmen zu bauen und in Produktion zu führen. Über die Jahre hinweg konnte man viel Talent in Afrika aufbauen, welches nun entsprechend eingesetzt werden kann.Das Management ist von der Elfenbeinküste weiterhin überzeugt und wie ich jüngst gesehen habe, beteiligt man sich relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit auch bei kleinen Unternehmen, die dort nach Gold explorieren.So hat Endeavour Mining bei der noch nicht börsennotierten Firma Koulou Gold über eine Privatplatzierung Aktien gekauft. Es wurden 2,7 MillionenEndeavour Mining hat eine starke zweite Jahreshälfte angekündigt und läuft nun mit Lafigué alles nach Plan, dann wird diese neue Mine die Produktion entsprechend erhöhen. Die Aktie für mich weiterhin kaufenswert und günstig bewertet.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.