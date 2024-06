Tocvan Ventures veröffentlicht nächste Charge von Bohrergebnissen - Infill-Bohrungen durchteuften mehrere mineralisierte Zonen

Loch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm)

JES-24-73 0,00 152,50 152,50 0,26 3,00 293 63 1.818

einschließlich 0,00 21,35 21,35 0,11 0,55 15 96

81



plus 32,05 61,00 28,96 0,46 12,32 937 43 4.783



einschließlich 44,23 61,00 16,78 0,76 18,70 1.532 56 8.006

einschließlich 54,90 59,48 4,58 2,23 48,68 4.643 140 14.806

plus 77,78 80,83 3,05 0,89 9,65 649 93 32.100



plus 103,70 129,63 25,93 0,35 0,96 374 32 270



einschließlich 112,85 123,53 10,68 0,75 1,91 794 23 254



plus 149,50 152,50 3,00 3,83 4,67 238 1.558 1.569



JES-24-83 10,68 112,85 102,18 0,10 1,34 534 23 124



einschließlich 10,68 12,20 1,53 3,53 0,25 117 12 118



plus 36,60 38,13 1,53 0,09 9,43 9 27 173

3



plus 53,38 64,05 10,68 0,20 2,68 1.131 26 135

einschließlich 53,38 54,90 1,53 0,56 2,50 2.200 19 194

und 62,53 64,05 1,53 0,62 1,50 107 18 101



plus 77,78 79,30 1,52 0,24 1,00 19 80

29



plus 99,13 112,85 13,73 0,06 3,80 1.957 43 157



JES-24-84 48,80 146,40 97,60 0,11 0,99 394 20 164



einschließlich 48,80 53,38 4,58 0,22 1,20 30 11 138

0



und 67,10 68,63 1,53 0,03 7,42 25 446

95



und 86,93 88,45 1,53 0,21 0,25 9 19 255

8



und 100,65 102,18 1,52 0,17 0,50 397 18 114



und 108,28 118,95 10,68 0,62 3,40 1.772 19 177

einschließlich 108,28 109,80 1,52 3,34 14,15 6.790 32 200

plus 144,88 146,40 1,53 0,15 0,25 1 19 134

3



JES-24-85 42,70 45,75 3,05 0,11 0,73 266 25 4.375



und 82,35 88,45 6,10 0,10 0,39 157 26 89



und 99,13 105,23 6,10 0,19 1,29 3 20 156

6



einschließlich 99,13 100,65 1,53 0,51 1,80 25 151

13



plus 122,00 123,53 1,53 0,20 0,25 13 6 207

Loch-Nr. Azimut Neigung Tiefe (m) Rechtswert Hochwert Höhenlage (m)

JES-24-73 0 -90 201,30 617507 3144450 444

JES-24-83 0 -90 122,00 617368 3144801 400

JES-24-84 0 -90 179,95 617453 3144713 393

JES-24-85 90 -45 128,10 617456 3144713 393

JES-24-86 315 -45 120,48 618113 3144285 412

JES-24-87 135 -45 131,15 618117 3144277 412

Loch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn As Mo Sb

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

JES-24-86 24,4 35,075 10,68 0,20 1,20 27 242 512 663 NSV 9

einschließlich 24,4 25,925 1,53 0,82 3,20 21 1035 503 4310 NSV 12

JES-24-87 28,975 30,5 1,53 0,17 1,10 14 674 755 32 NSV NSV

und 45,75 99,125 53,38 0,09 2,15 60 522 922 214 NSV 8

einschließlich 45,75 50,325 4,58 0,35 2,85 144 968 1947 59 NSV 10

einschließlich 45,75 47,275 1,53 0,63 6,50 253 2210 3860 80 NSV 10

plus 70,15 71,675 1,52 0,24 7,50 166 4530 6290 53 NSV 6

plus 80,825 82,35 1,52 0,34 13,80 69 598 785 207 NSV 23

plus 97,6 99,125 1,53 0,63 14,50 36 278 243 5090 NSV 29

- Infill-Bohrungen auf dem Main Zone Trend stoßen auf mehrere Zonen und erweitern das Ressourcenpotenzialo JES-24-73: 16,8 Meter mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag- einschließlich einer polymetallischen Zone auf 4,6 Metern mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu und 1,48 % Zn- plus 3,1 Meter mit 0,9 g/t Au, 10 g/t Ag und 3,2 % Zn- plus 10,7 Meter mit 0,8 g/t Au und 2 g/t Ag- und 3,0 Meter mit 3,8 g/t Au und 4,7 g/t Ag- innerhalb einer anomalen Zone auf 152,5 Metern mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag ab der Oberflächeo JES-24-84, 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au und 3 g/t Ag- einschließlich 1,5 Meter mit 3,3 g/t Au, 14 g/t Ag und 0,67 % Cu- innerhalb einer anomalen Zone auf 97,6 Metern mit 0,1 g/t Au und 1 g/t Ag ab 48,8 Meter Tiefe- Weit entfernte Stepout-Explorationsbohrung ergibt die bis dato besten Ergebnisse in den Zielgebieten im Südosten und erweitert den 4-T Trend um 400 m nach Südosteno JES-24-87 einschließlich 0,6 g/t Au und 7 g/t Ag und 0,6 g/t Au und 15 g/t Ag, beides über 1,5 Meter- innerhalb von 53,4 Metern mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag- Ergebnisse von sechs Bohrlöchern veröffentlicht; alle sechs Bohrungen durchteufen eine Mineralisierung- Weitere Ergebnisse stehen noch aus. Bislang wurden 23 Bohrlöcher über mehr als 2.700 Meter niedergebracht- Großer regionaler Produzent startet 30-tägiges Feldprogramm zur Bewertung des Potenzials des Erweiterungsgebiets (zu 100 % im Besitz von Tocvan)Calgary, 6. Juni 2024 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) gibt Ergebnisse aus seinem Bohrprogramm 2024 im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation - RC) auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar bekannt. Das Projektgelände liegt im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora und ist auf dem Straßenweg erreichbar.Höhepunkt der heutigen Ergebnisse sind vier Infill-Bohrungen entlang des Main Zone Trends, von denen sich drei in der nordwestlichen Ausdehnung des Trends befinden. Zu den heutigen Ergebnissen gehören auch zwei Explorationslöcher entlang der südöstlichen Ausdehnung des 4-T Trends. Bei den Infill-Bohrlöchern ist das Bohrloch JES-24-73 hervorzuheben, das vier unterschiedliche mineralisierte Zonen durchteufte, darunter zwei Zonen mit hohen Kupfer- und Zinkwerten, einschließlich 4,6 Meter mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu und 1,48 % Zn (die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst). Die anomale Mineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 Metern mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag in allen vier mineralisierten Abschnitten. Das Infill-Bohrloch JES-24-84 lieferte 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au und 3 g/t Ag innerhalb einer breiten anomalen Zone von 97,6 Metern mit 0,1 g/t Au, beginnend in 48,8 Metern vertikaler Tiefe. Es ist wichtig zu erwähnen, dass beide Bohrlöcher eine Ausdehnung der Main Zone entlang der Ränder darstellen; die Kontinuität der Mineralisierung ist ein positives Zeichen für eine weitere Erweiterung der Ressource. Im Zuge der Explorationsbohrungen lieferten zwei Bohrlöcher 400 Meter südöstlich entlang des 4-T Trends Werte, die auf eine Kontinuität der Mineralisierung entlang dieses Korridors hinweisen. Insbesondere zeigt sich das bei Loch JES-24-87, das 53,4 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag durchteufte. Dies ist die mächtigste Zone mit einer Gold-Silber-Mineralisierung, die bis dato bei den Explorationsbohrungen verzeichnet wurde; sie liegt über 700 Meter von der Main Zone entfernt.Im Rahmen des Programms 2024 wurden bisher Bohrungen über 2.700 Meter absolviert. Die Analyseergebnisse von acht Bohrlöchern stehen derzeit noch aus (grüne Quadrate in Abbildung 1). Die Bohrungen bei Pilar laufen weiter.Die heutigen Ergebnisse veranlassen uns in vielerlei Sicht zur Freude über das Potenzial von Pilar, so CEO Brodie Sutherland. Wir erhöhen nicht nur weiterhin das Ressourcenpotenzial an den äußeren Rändern der Main Zone, sondern sind auch in zwei Explorationslöchern in 700 m Entfernung auf eine bedeutende Mineralisierung gestoßen. Für eine erfolgreiche Exploration bedarf es Zeit, um die wichtigsten Ziele in den Fokus zu rücken. Die jüngsten Ergebnisse liefern uns die nötigen Beweise, um die südöstliche Ausdehnung der verschiedenen bekannten Trends weiter zu evaluieren. Die polymetallischen Ergebnisse in der Main Zone stehen wahrscheinlich in Zusammenhang mit Brekzienphasen, die in früheren Kernbohrungen (JES-22-61) 40 m weiter nordwestlich angetroffen wurden, wobei erhöhte Gold-, Silber- und Zinkwerte festgestellt wurden. Das Vorkommen mehrerer Brekzien- und Erzgangphasen bei Pilar macht es zu einem attraktiven Ziel; es handelt sich um ein komplexes und robustes System, das unseres Erachtens gerade erst beginnt, Form anzunehmen. Darüber hinaus ist das Interesse eines großen Produzenten am Potenzial des größeren Erweiterungsgebiets ein deutliches Zeichen dafür, dass wir die richtigen Schritte unternehmen, um das Gebiet weiter voranzutreiben und die Aufmerksamkeit zu erhalten, die das Projekt unserer Meinung nach verdient.Einer der führenden Gold- und Silberproduzenten Mexikos wird im Juni eine 30-tägige Überprüfung des Erweiterungsgebiets Pilar durchführen, um das Potenzial des Gebiets zu bewerten. Vier Mitarbeiter, darunter zwei Geologen, werden zusammen mit der Unterstützung des technischen Personals von Tocvan die Überprüfung durchführen, um zukünftige Vereinbarungen zu bewerten. Tocvan verfügt über 100 % der Anteile am Erweiterungsgebiet, wo das Unternehmen anhand vor Kurzem durchgeführter Oberflächenprobenahmen begonnen hat, eine Mineralisierung auf einer beträchtlichen Fläche abzugrenzen, die noch durch Bohrungen erprobt werden muss. Die Oberflächenergebnisse beinhalten: 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag, 7,3 g/t Au und 177 g/t Ag; sowie 5,5 g/t Au und 80 g/t Ag (siehe Abbildung 2 für eine vollständige Karte des Erweiterungsgebiets einschließlich der North Alteration Zone).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75833/Tocvan_060624_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1. Übersichtskarte mit den wichtigsten Bohrergebnissen und den Oberflächenergebnissen aus der Umgebung.Ziel des Bohrlochs war eine oberflächennahe Mineralisierung neben und im Fallwinkel des früheren Kernbohrlochs JES-22-62, das 108,6 Meter mit 0,8 g/t Au und 3 g/t Ag durchteufte. Es gilt anzumerken, dass es sich bei JES-22-62 um eine bedeutende Stepout-Bohrung 125 Meter südöstlich der Main Zone handelte, was eine beträchtliche Steigerung der Ausmaße der Ressource darstellt. JES-24-73 durchteufte auf vier separaten Abschnitten eine anomale Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 152,5 Metern. Zwei dieser Abschnitte lieferte Zonen mit erhöhten Kupfer- und Zink- sowie Gold- und Silbergehalten: 4,6 Meter mit 2,2 g/t Au, 49 g/t Ag, 0,46 % Cu, 1,48 % Zn in 54,9 Meter Tiefe und 3,1 Meter mit 0,9 g/t Au, 10 g/t Ag und 3,2 % Zn in 77,8 Meter Tiefe. Diese Zonen scheinen mit einer verkieselten mit Magnetit angereicherten Brekzie zu korrelieren, die im früheren Bohrloch JES-22-61 (63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag) 40 Meter nordwestlich entdeckt wurde. Das Unternehmen ist von diesen Ergebnissen ermutigt und hat weitere Infill-Bohrungen im Norden absolviert, deren Ergebnisse noch ausstehen.Drei Bohrlöcher zielten auf Lücken in der Datenbank entlang der nördlichen Ausdehnung des Main Zone Trends ab. Alle drei Bohrlöcher durchteuften eine anomale Mineralisierung. JES-24-83 lieferte 102,2 Meter mit 0,1 g/t Au aus 10,7 Metern vertikaler Tiefe, einschließlich oberflächennaher Goldwerte von bis zu 3,5 g/t Au auf 1,5 Metern aus 10,7 Metern. Neben Gold und Silber (0,2 g/t Au, 14 g/t Ag) wurden auch Kupferwerte von bis zu 0,69 % Cu auf 1,5 Metern ermittelt. Erhöhte Kupferwerte treten häufig am nördlichen Ende der Main Zone und der North Hill Trends auf. JES-24-84 lieferte 97,6 Meter mit 0,1 g/t Au aus 48,8 Metern vertikaler Tiefe, einschließlich 10,7 Meter mit 0,6 g/t Au, 3 g/t Ag und 0,17 % Cu aus 108,3 Metern vertikaler Tiefe. JES-24-85 wurde von der gleichen Bohrplatte wie JES-24-84 in einem 45-Grad-Winkel in Richtung Westen niedergebracht. Vier schwächere Mineralisierungszonen wurden bis zu einer Bohrlochtiefe von 123,5 Metern verzeichnet.Die Bohrlöcher JES-24-86 und 87 erprobten die südliche Ausdehnung (400 m südöstlich) des 4-T Trends, für den nur wenige Daten vorliegen. Die beiden Bohrlöcher wurden von derselben Bohrplatte aus in entgegengesetzte Richtungen niedergebracht (Azimut von 315 bzw. 135 Grad). Beide Bohrungen trafen auf eine anomale Mineralisierung, wobei JES-24-87 das bisher beste Ergebnis lieferte: 53,4 Meter mit 0,1 g/t Au und 2 g/t Ag aus 45,8 Metern Bohrlochtiefe, einschließlich zweier 1,5 Meter langer Zonen mit 0,6 g/t Au. Das Unternehmen hält diese frühen Explorationsergebnisse für äußerst positiv, da sie das Mineralisierungspotenzial entlang der südlichen Ausdehnung dieser Korridore erheblich erweitern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75833/Tocvan_060624_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2. Lageplan des Projekts Pilar, der den südlichen Block zeigt, der aus der Main Zone bei Pilar und dem neu entdeckten Ursprung des Seifengolds mit zusätzlicher Gold-Silber-Mineralisierung, die sich nach Süden erstreckt, besteht. Im nördlichen Block befindet sich eine große Alterationszone, die sich über 3,3 km mal 1,5 km erstreckt (North Alteration Zone) und bei den ersten Probenahmeprogrammen in dem neu erworbenen Gebiet hochgradige Gold- und Silberwerte ergab.Bei allen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten. 10.000 ppm = 1 %Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Ursprünglich wurden auf dem Konzessionsgebiet anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden hin offen und neue parallele Zonen wurden entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern sehr aussichtsreichen Bodens erweitert, wo es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ago 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ago 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,7 g/t Auo 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hino Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen voro Gewinnung von 95 bis 99 % Goldo Gewinnung von 73 bis 97 % Silbero Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 mTocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 51 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben. Das Unternehmen hat bei seinem Gold-Silber-Projekt Pilar einen attraktiven Grundbesitz aufgebaut. Es hält 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Die RC-Proben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Brodie A. Brodie A. Sutherland, CEO820-1130 West Pender St.Vancouver, BC V6E 4A4403-829-9877bsutherland@tocvan.caThe Howard GroupJeff WalkerVP Howard Group Inc.403-221-0915jeff@howardgroupinc.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!