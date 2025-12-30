Goldaktien fallen

• Heraeus: 3.750 bis 5.000 $/oz

• Wisdomtree: 3.200 bis 5.000 $/oz

• World Gold Council: 3.328 bis 5.407 $/oz

• Commerzbank: Bis 4.400 $/oz

• UBS: 4.500 $/oz möglich

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Gewinn im Jahr 2024: 16,6%

Gewinn im Jahr 2025: 110,6%

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Gewinn im Jahr 2024: 21,8%

Gewinn im Jahr 2025: 108,9%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Verlust im Jahr 2024: 5,1%

Gewinn im Jahr 2025: 87,4%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 4.460 auf 4.331 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 4.367 $/oz um 109 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien fallen.Handelsblatt: "Wenn ich die Zentralbanknachfrage nicht berücksichtige, liegt nach meinem Berechnungsmodell der faire Wert von Gold bei 3000 US-Dollar pro Unze (Martin Siegel). Kurzfristig rät er zu Vorsicht bei Goldinvestitionen. Es gebe bessere Einstiegszeitpunkte, mahnte er".Aktuelle Goldpreisprognosen für 2026:Quelle: HandelsblattAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 119.357 Euro/kg, Vortag 123.113 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben.Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 74,80 $/oz, Vortag 76,26 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 2.167 $/oz, Vortag 2.283 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.605 $/oz, Vortag 1.694 $/oz). Die Basismetalle können etwa 2% zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 61,93 $/barrel, Vortag 61,27 $/barrel).Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwach. Der Xau-Index verliert 5,2% oder 18,9 auf 344,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 5,6% und Agnico 5,3%. Bei den kleineren Werten fallen Northern Dynasty 10,1%, Gold Resource 9,8% und Aura 8,1%. Bei den Silberwerten fallen Americas Silver 6,9% sowie Dolly Varden und Bear Creek jeweils 6,2%. Gegen den Trend verbessern sich Santacruz 4,6% und Andean 3,3%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Sibanye fallen 9,6%, DRD 8,4% und Impala 8,3%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen St Barbara 5,0%, Focus 4,8% und Catalyst 4,0%. Bei den Explorationswerten gibt Chalice 5,7% nach. Die Metallwerte entwickeln sich relativ stabil.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,9% auf 488,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+3,6%) und Kingsgate (+1,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-8,2%), Aura (8,1%) und Allied (-5,8%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 12,0% auf 444,34 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 110,6%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 138,2%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November von 207,9 auf 227,3 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6% auf 115,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+4,6%), Andean (+3,3%) und Kingsgate (+1,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-8,3%), Valterra (-8,1%) und Americas Silver (-6,9%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 gewinnt der Fonds 9,1% auf 99,91 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 108,9%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 94,7%. Das Fondsvolumen erhöht sich im November 266,9 auf 290,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8% auf 88,21 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Oceana (-3,9%), SSR (-3,9%) und Evolution (-3,4%) belastet und dürfte weniger als der Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 30.11.25 verbessert sich der Fonds um 6,5% auf 79,82 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 87,4%. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 57,0%. Das Fondsvolumen liegt bei unverändert 12,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH 