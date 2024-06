WGC: ETFs verzeichnen im Mai erstes Plus seit einem Jahr

Der World Gold Council (WGC) hat diese Woche die neuesten Daten zu den weltweiten physischen Goldbeständen in börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Demnach verzeichneten die weltweiten Gold-ETFs zum ersten Mal seit 12 Monaten einen Zufluss. Es ergab sich ein Nettozuwachs von 8,2 Tonnen (-32,9 Tonnen im April) im Wert von 0,5 Mrd. USD (April waren es -2,1 Mrd. USD) auf nunmehr 3.088 Tonnen.Die in Europa registrierten Fonds meldeten im Mai die größten Zuflüsse, nachdem sie die letzten Monate die Abflüsse anführten. Es wurde ein Zufluss von 5,6 Tonnen im Wert von rund 0,3 Mrd. USD verzeichnet. Angeführt wurden sie von Deutschland und der Schweiz. Die asiatischen Fonds endeten den vierten Monat des Jahres mit einem Plus von 5 Tonnen im Wert von 0,4 Mrd. USD, erneut angeführt von China.Auf der andere Seite verzeichneten die US-Fonds Abflüsse von 2,3 Tonnen im Wert von 0,1 Mrd. USD, der geringste Verlust seit Dezember 2019. Die Fonds sonstiger Regionen verzeichneten leichte Abflüsse von 0,2 Tonnen im Wert von 18 Mio. USD.© Redaktion GoldSeiten.de