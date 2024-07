Diesmal ist es (nicht) anders

Die alte Weisheit, dass man dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet, ist nicht so einfach, wie es scheint. Manchmal braucht man ein paar Anläufe, um es richtig zu machen. Wenn man jedoch sieht, dass eine lange Reihe kluger Leute das Gleiche tun und das gleiche schlechte Ergebnis erzielen, kann man sich fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist der Fall bei der Staatsverschuldung. Nationale Staatsoberhäupter, die zu viele Schulden anhäufen, denken immer, dass ihre Situation anders ist. Das ist sie wahrscheinlich nicht.Dies kam mir in den Sinn, als ich über das meisterhafte Buch “This Time Is Different“ von Carmen Reinhart und Ken Rogoff aus dem Jahr 2009 nachdachte. Sie untersuchten systematisch Hunderte von Schuldenkrisen aus acht Jahrhunderten und stellten (Überraschung!) fest, dass sie alle in etwa gleich abliefen. "Dieses Mal" ist es selten anders. Da die USA (und viele andere entwickelte Volkswirtschaften) sich nun in die lange Liste der Länder einreihen werden, deren Verschuldungsgewohnheiten ein schlechtes Ende genommen haben, ist es jetzt sogar noch aktueller.Damit niemand glaubt, das Problem würde sich verbessern, hat das Congressional Budget Office diese Woche die neuesten schlechten Nachrichten veröffentlicht. Das CBO geht nun davon aus, dass die Bundesverschuldung im Jahr 2034 50,7 Billionen Dollar erreichen wird, was, wenn die anderen wirtschaftlichen Annahmen korrekt sind, 122% des BIP entsprechen wird. Das sind 2,4 Billionen Dollar mehr, als das CBO noch vor vier Monaten vorausgesagt hatte, weil diese Prognose automatische Haushaltskürzungen enthielt, die der Kongress später wieder aufgehoben hat.Betrachtet man nur das Haushaltsjahr 2024, so ist die neue CBO-Defizitprognose um mehr als 400 Mrd. Dollar höher als das, was das CBO im Februar sagte! Teil, der mir ins Auge fiel, war ein FDIC-Defizit von (schnapp!) 70 Milliarden Dollar. Die FDIC soll sich selbst finanzieren. Die Banken zahlen eine Versicherungsprämie, um etwaige Lücken zu schließen. Ein paar Milliarden hier oder da können durch Erhöhungen der Versicherungskosten oder ähnliches ausgeglichen werden. 70 Milliarden Dollar? Das ist nicht nur eine Lücke. Ich werde die Vorgänge für einen möglichen zukünftigen Artikel untersuchen.Wie ich bereits erwähnt habe, sind diese CBO-Projektionen von Anfang an fehleranfällig. Die Behörde muss davon ausgehen, dass das geltende Recht für ein weiteres Jahrzehnt unverändert bleibt, was natürlich nicht der Fall ist. Künftige Kongresse und künftige Präsidenten werden die Steuer- und Ausgabenpolitik ändern. Die Erfahrung zeigt, dass ihre Änderungen das Problem eher verschlimmern als verbessern werden.Ich schreibe seit Jahrzehnten über die Schuldenprognosen des CBO. Vielleicht lässt mein Gedächtnis nach, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die 10-Jahres-Prognose jemals gesunken ist. Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass wir theoretisch Anfang der 2030er Jahre eine Gesamtverschuldung von 60 Billionen Dollar haben werden. Ich bin vielleicht ein Optimist. Ich würde ihre Zahl von 50,7 Billionen Dollar eher als untere Grenze für die Verschuldung bis 2034 betrachten. Defizite von 2 Billionen Dollar pro Jahr und mehr summieren sich schnell... es sei denn, wir erreichen vorher das Krisenstadium. Was durchaus möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich ist.Schauen wir uns die tatsächlichen Zahlen an, die nicht vom CBO, sondern von der hilfreichen US National Debt Clock stammen. Dort wird eine Echtzeit-Schuldenschätzung vorgenommen, die zwar weniger als das vom CBO für dieses Jahr prognostizierte Defizit von 2 Billionen Dollar ausweist, aber es steigt schnell an und wird bis Ende des Jahres 2024 mehr als 2 Billionen Dollar betragen.Das CBO berücksichtigt nicht die außerbudgetären Ausgaben, die sich im Durchschnitt auf 269 Milliarden Dollar im Jahr belaufen (mit großen jährlichen Schwankungen). Es ist zu beachten, dass die Zinsen die Verteidigungsausgaben fast übertreffen. Das CBO geht davon aus, dass sie den Verteidigungshaushalt bis zum Ende des Jahres übersteigen werden.Quelle: US National Debt Clock Außerdem gibt es eine hilfreiche neue Funktion, mit der Sie in der Zeit zurück und vorwärts gehen können. Sie können sehen, dass die Gesamtverschuldung im Jahr 2000 fast 6 Billionen Dollar betrug. Im Jahr 2016 waren es ~21 Billionen Dollar. Jetzt sind es fast 35 Billionen Dollar, und bis zum Ende des Jahres wird dieser Wert leicht erreicht werden. Aber das Schockierende ist, was sie für 2028 prognostizieren - 46 Billionen Dollar Gesamtverschuldung plus weitere 4,4 Billionen Dollar an staatlichen und lokalen Schulden! Und die Zinszahlungen werden höher sein als der Gesamtbetrag der Medicare- und Verteidigungsausgaben zusammen!Welche Art von Rendite werden Investoren verlangen, um US-Schulden mit einem Defizit von 3 Billionen Dollar zu kaufen? Das weiß niemand. Und was noch wichtiger ist: Wie hoch wird die Inflation bei einem solchen Defizit und einer solchen Verschuldung sein? Wird die Fed in der Lage sein, die Zinssätze angesichts einer solchen Inflation zu senken? Es ist auf eine makabre Art und Weise amüsant, dass die Leute glauben, eine Senkung um 50 oder 100 Basispunkte würde im Jahr 2025 etwas bewirken, wenn die Defizite steigen werden. Wenn Sie nicht glauben, dass sich die Defizitausgaben auf die Inflation auswirken, haben Sie nicht aufgepasst.Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir feststellen, dass das Defizit mehr als 2 Billionen Dollar beträgt. Wahrscheinlich erheblich. Auch wenn es in diesem Jahr in der Wahlkampfrhetorik keine Rolle zu spielen scheint, können wir wetten, dass es im Jahr 2028 nicht das wichtigste Thema sein wird? Ich werde immer wieder gefragt: "Wann wird die Krise, die Sie vorhersagen, eintreten?" Ich denke, die Antwort ist der 19. Dezember 2029. (Bitte beachten Sie, dass es sich um sarkastischen Humor und nicht um eine Prognose handelt).