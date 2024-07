Kanada erhöht Hürden für M&A bei kritischen Mineralien

Kanada hat laut Reuters am Donnerstag die Bergbauindustrie darüber informiert, dass größere Geschäfte mit Produzenten kritischer Mineralien im Land nur unter "außergewöhnlichen Umständen" genehmigt werden. Die Regierung hat 31 Mineralien identifiziert, darunter Kupfer, Lithium und Nickel, die sie aufgrund ihrer strategischen Verwendung in modernen Technologien und der Energiewende, z. B. in Batterien für Elektrofahrzeuge, als kritisch einstuft. Gemäß dem Investment Canada Act kann die Regierung Fusionen und Übernahmen (M&A) auf der Grundlage des Nettonutzens für das Land genehmigen oder ablehnen.Industrieminister Francois-Philippe Champagne meinte, die Regierung werde nun eine hohe Messlatte anlegen, wenn es um die Bewertung des Nettonutzens von Geschäften geht, an denen Produzenten von kritischen Mineralien beteiligt sind, und fügte hinzu, dies spiegele wider, wie wichtig der Schutz eines Sektors sei, den sie als strategisch betrachtet. "Von nun an werden solche Transaktionen nur noch in den außergewöhnlichsten Fällen als vorteilhaft eingestuft", erklärte er.Einige der größten Bergbauunternehmen des Landes sind Kupferproduzenten, was bedeutet, dass jede ausländische Investition, an der diese Bergbauunternehmen beteiligt sind, einer eingehenden Prüfung unterzogen wird. In den letzten zwei Jahren hat Kanada eine harte Haltung gegenüber ausländischen Investitionen im Bereich der kritischen Mineralien eingenommen, insbesondere aus China, und Investoren aufgefordert, sich von kanadischen Unternehmen mit chinesischer Beteiligung zu trennen.© Redaktion GoldSeiten.de