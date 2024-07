Schuldner und Gläubiger

Quelle: Wolf Street

Investmentfonds: 4,8 Billionen Dollar

Federal Reserve: 4,6 Billionen Dollar

Einzelpersonen: 2,6 Billionen Dollar

Banken: 2,2 Billionen Dollar

Staatliche und lokale Regierungen: 1.7 Billionen Dollar

Pensionsfonds: 1,2 Billionen Dollar

Versicherungsgesellschaften: 510 Milliarden Dollar

Andere: 400 Milliarden Dollar

Die riesige Staatsverschuldung, über die wir gesprochen haben, ist nicht nur verliehenes Geld. Darlehen sind Geschäfte zwischen zwei Parteien. Die eine Seite erhält eine vorübergehende Nutzung von Bargeld, das sie mit Zinsen zurückzahlt. Die andere Seite verzichtet auf die aktuelle Nutzung dieses Geldes und erhält dafür Zinsen. Im Idealfall funktioniert das für beide Seiten... aber nicht immer.Die größte Herausforderung besteht darin, einen akzeptablen Zinssatz zu finden. Kreditnehmer können sich nur eine bestimmte Summe leisten. Der Kreditgeber braucht einen Zinssatz, der hoch genug ist, um seine Risiken zu kompensieren, zu denen die Möglichkeit der Nichtrückzahlung (d. h. das Kreditrisiko) und externe Ereignisse wie die Inflation gehören. Dies setzt zwangsläufig Annahmen über die Zukunft voraus, die sich als falsch erweisen können.Wenn sich eine nationale Regierung Geld leiht, kommen andere Faktoren ins Spiel. Das Rückzahlungsrisiko mag geringer sein, weil Regierungen über Steuerbefugnisse verfügen, aber Regierungen kontrollieren und/oder beeinflussen auch die Währung, die Zentralbank, die Vorschriften für Geschäftsbanken, das Gerichtssystem und vieles mehr. Politische Kreditnehmer haben viel Macht über ihre Kreditgeber, wenn sie diese nutzen wollen. Die Hauptmacht der Kreditgeber beschränkt sich darauf, künftige Kredite zu verweigern oder zumindest höhere Zinssätze zu verlangen.Ich habe viel über die Schuldnerseite der Verschuldungssituation gesprochen. Heute werden wir uns mit den Kreditgebern befassen. Wer leiht unserer verschwenderischen Regierung all dieses Geld, und warum? Was springt für sie dabei heraus? Könnten sie beschließen, damit aufzuhören?Das US-Finanzministerium muss nicht mit dem Hut in der Hand zu einem Banker gehen, wenn es sich Geld leihen will. Das Gegenteil ist der Fall. Das Finanzministerium veranstaltet regelmäßig Auktionen, zu denen es die Banker einlädt und ihnen die "Gelegenheit" gibt, sich von Uncle Sam Geld zu leihen. (Man beachte das Machtungleichgewicht.)Stellen wir auch sicher, dass die Terminologie klar ist. Der "Kauf einer Anleihe" ist dasselbe wie "Geld leihen". Es klingt vielleicht etwas komplizierter, aber das ist nur die Sprache. Bei den Auktionen des Finanzministeriums übergibt der Kreditgeber Bargeld im Austausch für eine versprochene zukünftige Rückzahlung. Dieses Versprechen kann auf dem Anleihemarkt weiterverkauft werden. Einige Käufer halten die Anleihen bis zur Fälligkeit, andere handeln sie aktiv. Aber all das steht als Aktivposten in der Bilanz von irgendjemandem und passt genau auf die Passivseite der Bilanz des Finanzministeriums.Wer sind diese Darlehensgeber/Anleihegläubiger? Das Finanzministerium führt darüber Buch (es ist immer gut, seine Kreditgeber zu kennen). Die folgenden Berechnungen stammen von Wolf Richter vom Wolf Street Blog, der die aktuelle Situation letzte Woche sehr schön zusammengefasst hat. Beginnen Sie mit der Gesamtsumme: Die neuesten Daten zeigen eine Gesamtverschuldung des Bundes von 34,7 Billionen Dollar. (Schulden in Hülle und Fülle ist ein markttechnischer Begriff.)Von diesen 34,7 Billionen Dollar werden etwa 7,1 Billionen Dollar vom Social Security Trust Fund und verschiedenen staatlichen Pensionsplänen gehalten. Diese Anleihen werden nie gehandelt; die Fonds kaufen sie direkt vom Finanzministerium und halten sie bis zur Fälligkeit. Sie haben keinen Einfluss auf den Markt, zählen aber dennoch als "Schulden".Damit verbleiben 27,6 Billionen Dollar an "Schulden im Besitz der Öffentlichkeit". Ein Teil davon sind nicht gehandelte Sparbriefe; die restlichen 26,9 Billionen Dollar sind Staatsanleihen, Anleihen, inflationsgeschützte Staatsanleihen (TIPS) und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die zusammen den "Staatsanleihemarkt" ausmachen. Wir nennen sie "Wertpapiere", weil sie genau wie Aktien oder Unternehmensanleihen gekauft und verkauft werden können.Von diesen 26,9 Billionen Dollar an Schatzpapieren besaßen ausländische Inhaber zum Ende des ersten Quartals 8 Billionen Dollar (29,7%). Dazu gehören ausländische Regierungen, Zentralbanken und Privatanleger. Die Aufschlüsselung nach Ländern wird weiter unten dargestellt. Die verbleibenden 18,9 Billionen Dollar befanden sich im Besitz amerikanischer Investoren und Institutionen, wie folgt:Auch hier galt der Stand vom Ende des ersten Quartals. Es hat sich bereits geändert, aber die Grundzüge dürften immer noch ähnlich sein.