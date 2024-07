Outcrop Silver durchteuft 6,52 m mit 828 g/t Silberäquivalent bei der Entdeckung Aguilar

Ziel Bohrloch-Nr. von bis Abschnittslänge geschätzte wahre Au g/t Ag g/t AgÄq g/t Erzgang

(m) (m) (m) Mächtigkeit



(m)

Aguilar DH363 29,33 29,63 0,30 ** 0,70 61 114

DH363 32,96 34,00 1,04 ** 8,57 574 1,218 Aguilar-HW

einschließlich 32,96 33,26 0,30 ** 27,37 1,855 3,910

DH363 115,66 116,16 0,50 ** 4,20 876 1,191 Aguilar

DH364 18,34 18,64 0,30 ** 0,65 118 166 Aguilar-HW

DH364 78,19 79,82 1,63 ** 1,88 576 717 Aguilar

einschließlich 78,19 78,74 0,55 ** 3,15 1,282 1,519

und 79,52 79,82 0,30 ** 4,38 780 1,109

DH364 106,43 106,73 0,30 ** 0,99 164 239 Aguilar-FW

DH366 Keine nennenswerten Ergebnisse

DH369 46,90 47,20 0,30 1,41 410 516 Aguilar-HW

DH369 158,11 164,63 6,52 ** 3,14 592 828 Aguilar

einschließlich 158,11 158,75 0,64 ** 10,66 731 1,532

und 164,00 164,63 0,63 ** 21,38 5,337 6,943

DH371 98,86 99,17 0,31 ** 13,50 2,727 3,741 Aguilar North

DH371 164,28 165,39 1,11 ** 3,33 719 969 Aguilar

einschließlich 164,97 165,39 0,42 ** 8,64 1,847 2,496

DH371 176,55 176,84 0,29 ** 2,14 471 631 Aguilar-FW

DH373 Analyseergebnisse ausstehend

Probentyp Probe-Nr. von bis Probenlänge Au g/t Ag g/t AgÄq g/t Berichtsdatum

(m) (m) (m)

Ausbiss-Schlitzprobe SUCH220301 0,00 0,90 0,90 1,33 400 500 9, Mai 2022

einschließlich RX5644 0,00 0,40 0,40 1,57 349 467

und RX5645 0,40 0,90 0,50 1,14 441 526

Ausbiss-Schlitzprobe SUCH220302

RX5654 0,00 0,25 0,25 5,64 1,045 1,468

Ausbiss-Schlitzprobe SUCH220303 0,00 2,70 2,70 1,56 149 267 3. Januar 2023

einschließlich RX5650 2,00 2,70 0,70 2,91 254 472

Ausbiss-Schlitzprobe SUCH220601

RX5444 0,00 0,40 0,40 1,28 281 376

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert Höhenlage (m) Tiefe (m) Azimut Neigung

SAAG24DH363 503748.969 561149.485 1007,110 129,27 0 -90

SAAG24DH364 503748.164 561148.475 1006,987 120,09 169 -58

SAAG24DH366 503749.707 561150.295 1007,264 117,04 100 -58

SAAG24DH367 503760.247 561229.999 1003,079 170,03 109 -45

SAAG24DH369 503760.228 561230.341 1003,043 196,29 93 -65

SAAG24DH371 503693.046 561205.427 1010,864 195,37 135 -73

SAAG24DH373 503692.991 561205.470 1011,551 224,94 135 -86

17. Juli 2024 - Outcrop Silver & Gold Corp. (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, weitere Bohrergebnisse bei der Gangentdeckung Aguilar bekannt zu geben, die sich 5 Kilometer südlich der bestehenden Ressource entlang des 30 Kilometer langen Gangkorridors befindet. Diese jüngsten Bohrungen bei Aguilar haben die Kontinuität des hochgradigen Silbers in Fallrichtung bestätigt und einen neuen parallelen Blindgang, Aguilar-HW, aufgedeckt, wobei Potenzial für die Entdeckung weiterer Gänge besteht. Outcrop Silver betreibt derzeit zwei Bohrgeräte vor Ort, die sich auf die Überprüfung des umfangreichen Bestands an Explorationszielen konzentrieren, um die aktuelle Ressource zu erweitern. Ein Bohrgerät befindet sich derzeit bei Aguilar, um die Erweiterung im Streichen und in der Tiefe zu überprüfen, während das andere mit der Überprüfung des Ziels Guadual begonnen hat, das sich 1,8 Kilometer nördlich des Gangsystems Aguilar befindet (Abbildung 1).- DH369 durchteufte 6,52 Meter mit 828 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, einschließlich 0,63 Meter mit 6.943 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.- DH371 durchteufte 1,11 Meter mit 969 Gramm Silberäquivalent pro Tonne und 0,31 Meter mit 3.741 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, was die Erweiterung von Aguilar North in der Tiefe bestätigt.- DH364 durchteufte 1,63 Meter mit 717 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.- DH363 durchteufte 1,04 Meter mit 1.218 Gramm Silberäquivalent pro Tonne in einer neuen Blindentdeckung, Aguilar-HW.Nachdem wir mit unserer aktuellen Bohrkampagne die Existenz hochgradiger Vorkommen weiter südlich bestätigt haben, sind wir begeistert von den jüngsten Bohrungen, die darauf hindeuten, dass weitere Blindgänge entdeckt werden können, erklärt Guillermo Hernandez, VP of Exploration. Aguilar weist ein robustes Gangsystem mit vielen parallelen Erzgängen auf, darunter auch Verzweigungen, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Diese Art von komplexen Gangsystemen zeigen ein großes Potenzial für unsere Bohrkampagne.Die aktuelle Bohrkampagne auf dem Gang Aguilar zielt darauf ab, die Kontinuität der hohen Gehalte zu überprüfen, die im Rahmen des regionalen Zielerstellungsprogramms von Outcrop Silver identifiziert wurden (siehe Pressemitteilungen vom 9. Mai 2022 und 3. Januar 2023). Dieses übertägige Explorationsprogramm verfolgte das Gangsystem Aguilar auf einer Länge von mehr als 550 Metern; als Teil der Gangzone Aguilar-Guadual, die sich über 1,8 Kilometer erstreckt (Abbildung 1). Geologische Kartierungen deuten darauf hin, dass hochgradigere Mineralisierungen an Krümmungen innerhalb des dominanten Nordost-Trends der Gänge auftreten, wobei Ausbisse die Existenz hochgradiger Vorkommen entlang des 550 Meter langen Ausbisses bestätigen (Abbildung 1 und Tabelle 2). Diese Krümmungen werden als strukturelle Kreuzungspunkte zwischen nördlich verlaufenden Verwerfungen und nordwestlich verlaufenden Lineamenten interpretiert, die derzeit durch Bohrungen überprüft werden.Die ersten Bohrungen auf dem Gang Aguilar überprüften die Kontinuität in der Tiefe ab den in Ausbissen entnommenen Schlitzproben (SUCH220301, SUCH220302, SUCH220303 und SUCH220301) des regionalen Zielerstellungsprogramms. Diese Proben lieferten hochgradige Analyseergebnisse wie 0,90 m mit 500 g/t AgÄq (siehe Pressemitteilung vom 9. Mai 2022) und 2,70 m mit 267 g/t AgÄq (siehe Pressemitteilung vom 3. Januar 2023). Der Gang Aguilar wurde in der Tiefe durch sieben Bohrungen als eine Struktur mit geringem Neigungswinkel bestätigt, der im Allgemeinen mit 55° nach Westen einfällt und einen Gesamtsulfidgehalt von 5 bis 10 % sowie parallele sekundäre Gänge und Verzweigungen aufweist (Abbildung 2).- DH363 durchteufte einen 1,04 Meter mächtigen Quarzgang mit einem Gehalt von 8,57 Gramm Gold pro Tonne und 574 Gramm Silber pro Tonne, der als Aguilar-HW bezeichnet wird (Abbildung 2 und Tabelle 1), während der Gang Aguilar über 0,50 m mit 4,20 Gramm Gold pro Tonne und 876 Gramm Silber pro Tonne durchteuft wurde.- DH364 durchteufte 1,63 Meter mit 1,88 Gramm Gold pro Tonne und 576 Gramm Silber pro Tonne im Gang Aguilar in Richtung Süden (Abbildung 3 und Tabelle 1).Nachfolgebohrungen, die sich auf die Überprüfung der seitlichen Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung konzentrierten, wobei die bekannten beprobten Ausbisse entlang des über 550 Meter ausbeißenden Ganges Aguilar überprüft wurden, lieferten hochgradige Abschnitte.- DH369 durchteufte 6,52 Meter mit 828 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, einschließlich 0,63 Meter mit 21,38 Gramm Gold pro Tonne und 5.337 Gramm Silber pro Tonne (Tabelle 1).- DH371 durchteufte 1,11 Meter mit 969 Gramm Silberäquivalent pro Tonne, einschließlich 0,42 Meter mit 8,64 Gramm Gold pro Tonne und 1.847 Gramm Silber pro Tonne (Tabelle 1).Für eine der Bohrungen bei Aguilar stehen die Ergebnisse noch aus: DH373 (Abbildung 1 und Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76273/Outcrop_071724_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Karte von Aguilar zeigt den detaillierten Bohrplan und die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1), einschließlich der Bohrungen mit ausstehenden Analyseergebnissen, früherer Bohrungen und früher gemeldeter Schlitzproben (Tabelle 2).Tabelle 1. Aktuelle Analyseergebnisse der Bohrungen. ** Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Bohrabschnitte und nicht unbedingt die wahren Mächtigkeiten. Die derzeitigen Kenntnisse über den Erzgang Aguilar erlauben keine Schätzung der wahren Mächtigkeit des Erzgangabschnitts.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76273/Outcrop_071724_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Profilschnitt des Ganges Aguilar zeigt die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen, einschließlich der Bohrungen mit ausstehenden Analyseergebnissen. Die Bohrungen DH360 und DH361 wurden bereits früher gemeldet (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2024). Der Profilschnitt zeigt eine Projektion von insgesamt 20 Metern Mächtigkeit mit 135° Azimut.Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitzproben im Rahmen des Zielerstellungsprogramms, wie zuvor gemeldet (siehe Pressemeldungen vom 9. Mai 2022 und 3. Januar 2023).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76273/Outcrop_071724_DEPRcom.003.pngAbbildung 3. Profilschnitt des Gangs Aguilar mit den Bohrungen DH363 und DH364 aus dieser Pressemitteilung. Der Profilschnitt zeigt eine Projektion von insgesamt 20 Metern Mächtigkeit mit einem Azimut von 169°.Tabelle 3. Standort- und Vermessungsangaben der in dieser Pressemeldung veröffentlichten Bohrungen. Alle Koordinaten im UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion angegeben.Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76273/Outcrop_071724_DEPRcom.004.pngDie metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Bei den Explorationskernbohrungen wandte Outcrop Silver seine Standardprotokolle für die Probenahme und Analyse an. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte versendet wird. Die Kernproben wurden entweder an ALS, Actlabs oder SGS in Medellin, Kolumbien, zur Aufbereitung geschickt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Mexico zur ICP-Multi-Element-Analyse mit Code 1E3 geschickt. Nach der Aufbereitung werden die an ALS Colombia gesendeten Proben an ALS Lima geschickt, wo sie mit den Methoden Au-ICP21, Au-GRA21, ME-MS41, Ag-GRA21, Ag-AA46, Pb-AA46 und Zn-AA46 analysiert werden. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) für diese Pressemeldung und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geology.In Ergänzung zum At-the-Market-Angebot von Stammaktien, das gemäß einem Prospektnachtrag vom 6. September 2023 durchgeführt wurde, emittierte das Unternehmen 5.826.000 Stammaktien und erzielte im Rahmen dieses Angebots vom 1. April bis zum 30. Juni 2024 einen Bruttoerlös von 1.350.494 $. An Research Capital Corporation wurden Gebühren in Höhe von 2,5 % des Bruttoerlöses des At-the-Market-Angebots gezahlt, was 33.762 $ entspricht.Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource von 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource von 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.Die Bohrkampagne 2024 zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang der 30 Kilometer Streichlänge des Projekts zu überprüfen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln. Outcrop Silver & Gold Corp. ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSIan Harris, Chief Executive Officer+1 604 638 2545harris@outcropsilver.comwww.outcropsilver.comKathy Li, Vice President of Investor Relations+1 778 783 2818li@outcropsilver.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!