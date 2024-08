MAX Power Mining verdreifacht nahezu die Größe des Rider Natural Hydrogen Project und sichert zusätzliche 2.112 km²

Vancouver, 6. August 2024 - MAX Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) hat die Größe seines kürzlich angekündigten Rider Natural Hydrogen Project entlang des erweiterten Torquay-Rocanville Korridors im Südosten von Saskatchewan nahezu verdreifacht (siehe Pressemitteilung vom 1. August 2024).- Rider ist Kanadas größtes Zielgebiet für natürlichen Wasserstoff und umfasst jetzt 3.356 Quadratkilometer durch die Absteckung von zusätzlichen acht Anspruchsblöcken von MAX Power, die 2.112 Quadratkilometer umfassen;- Umfangreiche Forschung und Datenmodellierung haben gezeigt, dass der günstige Torquay-Rocanville Korridor aufgrund neu identifizierter historischer Vorkommen von natürlichem Wasserstoff und günstiger Geologie erheblich nach Osten reicht;- Die zusätzliche Absteckung umfasst auch einen großen Anspruchsblock (Tribune), der im Süden und Westen an den am 1. August 2024 angekündigten Weyburn Block angrenzt. Bei Tribune liegt ein historischer Wasserstoffgehalt von 87,1 % in einem alten Bohrloch sehr nahe an einem bedeutenden Lineament etwa 40 km südlich des 96,4 % Wasserstoffgehalts bei Weyburn;- Jeder dieser zusätzlichen Anspruchsblöcke, die zur Anwendung kommen, enthält Hinweise auf ein potenzielles Aufsteigen von Wasserstoff zur Oberfläche, möglicherweise durch Serpentinisierung oder Bruchzonen.Herr Rav Mlait, CEO von MAX Power, kommentierte: Was unser führendes Team von Experten für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan findet, ist in Bezug auf historische Daten und den breiteren geologischen Kontext für diese potenzielle alternative Energiequelle wirklich bemerkenswert. Dies erfüllt alle Kriterien unseres proprietären Modells und bringt Saskatchewan in eine sehr günstige Position für die Entdeckung der ersten Vorkommen oder Ansammlungen von natürlich vorkommendem Wasserstoffgas in Nordamerika.Der Tribune Block ist ein großes, ost-westlich orientiertes Gebiet, das an den Weyburn Block angrenzt. Es gibt eine Reihe von Bohrlöchern mit anomalen Wasserstoffdaten. Der bedeutendste Wert ist 87,1 % Wasserstoff im Bohrloch 101/13-29-002-14W2/00. Die Schlüsselstruktur im Tribune-Gebiet ist das NW-SE streichende Missouri Couteau. Die Bohrlöcher mit Wasserstoffwerten liegen sehr nahe an diesem bedeutenden Lineament.Der Bromhead Block liegt zwischen den Blöcken Tribune und Torquay. Dieses Gebiet beginnt an der US-Grenze und erstreckt sich nordwärts bis zum Dorf Bromhead. Es gibt Cluster von Wasserstoffvorkommen in historischen Bohrlöchern, insbesondere in einem ost-westlichen Trend nördlich der internationalen Grenze.Der Alameda Block liegt westlich der Stadt Alameda und unweit nordöstlich der Stadt Estevan, angrenzend an den Lampman West Block. Auf diesem Grundstück gibt es mehrere interessante Bohrlöcher mit Wasserstoffwerten von bis zu 20,2 %.Der Torquay Block liegt westlich von Estevan in der Nähe des Dorfes Torquay, wo die Wasserstoffwerte in historischen Bohrlöchern bis zu 11,0 % betragen.Der Macoun Block ist NW-SE orientiert und befindet sich nordwestlich von Estevan und vorbei an der Stadt Midale. Macoun liegt entlang des Elbow-Weyburn Lineaments, derselben Struktur, die sehr nahe an dem 96,4 % Bohrloch auf dem Weyburn Block liegt.Die Blöcke Estevan und Estevan Nord liegen in der Nähe der Stadt Estevan und erstrecken sich von der US-Grenze bis nördlich zum Lampman West Block. Es gibt Bohrlöcher mit anomalen Wasserstoffwerten. Mehrere NW-SE streichende Lineamente enden in diesem Gebiet, insbesondere das Winnipegosis Lineament.Der Kisbey Block liegt zwischen den Blöcken Stoughton, Midale und Lampman West. In mehreren Bohrlöchern wurden historische Wasserstoffwerte von bis zu 14,8 % gemessen.- Geologen entwerfen ein kurzfristiges Programm, um die Existenz eines Trends oder mehrerer Trends von natürlich vorkommendem Wasserstoff bei Rider zu verifizieren und zu validieren;- MAX Power prüft weiterhin eine umfangreiche Datensammlung in Saskatchewan und anderswo mit einem aggressiven Plan, seinen First-Mover-Vorteil im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Kanada und den Vereinigten Staaten weiter auszubauen;- Das pro-energie und pro-business orientierte Saskatchewan ist außerordentlich gut positioniert, um die erste Gerichtsbarkeit in Nordamerika zu werden, die natürlichen Wasserstoff produziert, angesichts einer Kombination aus äußerst günstiger Geologie und einem klar definierten politischen Rahmen für die Exploration und Entwicklung dieser wichtigen neuen alternativen Energiequelle.Abbildung 1: Karte, die den Standort der Anträge auf natürliche Wasserstoffgenehmigungen von MAX Power zeigthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76464/2024-08-01-RiderNaturalHydrogenProject_DE_PRcom.001.png- Südsaskatchewan ist vollständig von der allgegenwärtigen und dicken Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB) bedeckt;- Das WCSB liegt direkt über dem kristallinen Präkambrischen Grundgestein;- Dieses Grundgestein wird als die Quelle für natürlich vorkommenden Wasserstoff angesehen, insbesondere dort, wo das Grundgestein eine ultramafische Zusammensetzung aufweist;- Es gibt eine Reihe von tiefen Strukturen, einschließlich Verwerfungen, die eine Bewegung von Gasen aus dem Grundgestein nach oben in das WCSB ermöglichen. Zusätzlich zu den Strukturen tragen eine Reihe von Kuppeln und Bögen zur strukturellen Komplexität des WCSB bei;- Natürlicher Wasserstoff wandert nach oben in bestimmte geologische Formationen, wo er sich ansammeln kann.Erfahren Sie mehr über den First-Mover-Vorteil von MAX Power im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://www.maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-NaturalHydrogen.pdfKlicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren: https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4Erfahren Sie mehr über MAX Power, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://vimeo.com/960577397/1511a6d016Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen: https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdfDie technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. und Director von MAX Power Mining Corp. geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist die qualifizierte Person, die für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen gemäß den Standards des National Instrument 43-101 verantwortlich ist.MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Nordamerikas Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Durch strategische Allianzen mit dem in Calgary ansässigen Unternehmen Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd. und dem in Europa ansässigen Unternehmen Larin Engineering HHC ist MAX Power ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff. MAX Power besitzt auch ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die auf kritische Mineralien ausgerichtet sind. Diese Liegenschaften werden durch die jüngste Entdeckung von Diamantbohrungen auf dem Willcox Playa Lithium Projekt im Südosten von Arizona hervorgehoben.Im Namen des UnternehmensRav MlaitCEO501 - 3292 Production WayBurnaby, BC, V5A 4R4, Canadawww.maxpowermining.cominfo@maxpowermining.comTel: +1-778-655-9266Investor Relations:MarketSmart CommunicationsTel: +1-877-261-4466Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich auf natürlichen Wasserstoff, die Exploration und den Erwerb von Grundstücken mit natürlichem Wasserstoff und den Abschluss einer strategischen Allianz mit Dritten, die Fähigkeit zur Lokalisierung, Entdeckung und/oder Gewinnung von natürlichem Wasserstoff aus dem Untergrund, Kommentare in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Exploration von natürlichem Wasserstoff und die erwartete steigende Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff, alle Ergebnisse und Aktualisierungen in Bezug auf ein zukünftiges Bohrprogramm und die Finanzierung dieses Programms sowie zukünftige Pressemitteilungen des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "interpretiert", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "zielt", "suggeriert", "oft", "Ziel", "zukünftig", "wahrscheinlich", "anstehend", "potenziell", "Ziel", "objektiv", "aussichtsreich", "möglicherweise", "vorläufig" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt beruhen, an dem die Aussagen gemacht werden, und dass sie eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der CSE ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, zählen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit Mineralexplorationsbetrieben verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Untersuchungsergebnissen und dem Bohrprogramm, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Leser wird dringend gebeten, die Management's Discussion and Analysis des Unternehmens, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedarplus.ca öffentlich zugänglich ist, zu lesen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.