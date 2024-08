Westgold - Umbuchungen und Cash-Zahlung

Bei mir wurden am Freitag die Umbuchungen aus der Karora Übernahme durchgeführt und auch die Cash-Zahlung ist eingetroffen.Für eine Karora-Aktie wurden 2,524 Aktien von Westgold eingebucht (WKN: A2DGZ7). Die Aktien von Westgold sind in Australien, Kanada und Deutschland handelbar.Dann wurde pro Karora Aktie eine Zahlung von 0,608 CAD überwiesen und zusätzlich pro Karora Aktie 0,3 Aktien von Culico Metals (WKN: A40GYN) eingebucht, die aber (noch) nicht börsennotiert sind.Die Aktie von Westgold heute sehr fest in Sydney und gut möglich, dass wir hier einen Short-Squeeze sehen, wie ich es einmal als Option in Aussicht gestellt habe.Im Vorfeld der Übernahme von Karora haben Short-Seller eine nicht unerhebliche Short-Position auf Westgold aufgebaut (teilweise über 12%), doch anstatt der üblichen Schwäche des „Übernehmers“, hat sich Westgold gut behauptet.Dies könnte die Short-Seller nun in die Enge treiben:Es ist erfrischend zu sehen, dass ein sinnvoller Zusammenschluss zweier Goldproduzenten dann auch einmal mit Kursanstiegen belohnt wird. Ob diese nun den Short-Sellern zuzuschreiben sind, die eindecken oder ob institutionelle Anleger kaufen, werden wir in den nächsten Tagen sehen, sobald die Daten aktualisiert werden.Der Zusammenschluss zwischen Westgold und Karora macht Sinn, ebenso wie der von Red 5 und Silver Lake. Doch wie wir derzeit eindrucksvoll sehen, läuft die eine Aktie, während sich die andere noch schwer tut.Fundamental kann man dies nicht erklären und deshalb ist es so wichtig, in unserem Sektor eine möglichst breite Streuung zu fahren.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.