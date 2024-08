Westgold Resources Ltd.: Gold-Reserve veröffentlicht & günstiger Gold-Junior

Westgold konnte heute eine Gold-Reserve für ein erst kürzlich entdecktes Vorkommen nahe der Bluebird Anlage veröffentlichen: Link Das "South Junction" Gebiet wurde erst Anfang 2023 neu entdeckt und nun konnte man eine Gold-Reserve von 277.000 Unzen nachweisen. Die Ressourcen konnten deutlich auf 960.000 Unzen gesteigert werden. Westgold Resources hat eine unglaubliche Flotte an Bohrgeräten und Fahrzeugen und dies wird in den nächsten Monaten noch mehr zum Tragen kommen, wenn Westgold das Equipment auf den Projekten von Karora einsetzen wird.Auch South Junction arbeitet man derzeit mit insgesamt 4 Bohrgeräten und dies führt natürlich zu einem wahnsinnigen Entwicklungstempo:Westgold hat sich rund um Meekatharra ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut mit diversen Minen und zwei Mühlen:Aus der heutigen Meldung ist ersichtlich, dass die Gegend noch immer nicht vollständig erkundet ist und für ein Unternehmen wie Westgold solle es interessant sein, weitere Gebiete in der Region zu sichern.Ich denke hier immer wieder einmal an ODYSSEY GOLD (ASX: ODY, A0HG7C), die genau inmitten der "Westgold-Region" das Tuckanarra Goldprojekt besitzen, welches von der Lage her nicht besser zu Westgold passen würde und das mit einer Ressource von rund 500.000 Unzen Gold schon eine kritische Größe erreicht hat: Odyssey Gold hatte Ende Juni einen Cash-Bestand von 2,9 Millionen AUD und kommt derzeit auf einen Börsenwert von nur 12,6 Millionen AUD. Ein Enterprise-Value von unter 10 Millionen AUD für eine halbe Million Unzen Gold inmitten einer aktiven Bergbauregion Westaustraliens! Unglaubliche Bewertungen bei einem Rekordgoldpreis.Sicherlich ist Odyssey nicht Osisko, doch über 300.000 Unzen befinden sich auf einem Gebiet mit gültiger Abbaulizenz und das Potenzial ist sicherlich noch nicht voll ausgeschöpft. Eine Mühle müsste man nicht bauen, da zwei vorhanden sind. Gold Fields hat 200 USD je Ressourcen-Unze im Boden bezahlt, das würde dann umgelegt auf Odyssey einen Wert von 100 Millionen USD entsprechen, doch die Firma kostet 10 Millionen AUD (ca. 6,6 Millionen USD).Ich denke, die 200 USD je Unze sind nicht realisierbar, aber die aktuelle Bewertung von 20 AUD je Unze sind witzlos und 50 AUD oder 100 AUD wären realistisch.Wenn Westgold schlau ist, versucht sie Odyssey zu kaufen. Das würde kaum zu einer Verwässerung führen, wenn man in Aktien bezahlt, und man könnte sich eine halbe Million Unzen und viel Potenzial einkaufen. Das wäre meine logische Überlegung dazu, doch ob es so kommt, wissen wir nicht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.