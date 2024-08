Brett Heath: Golds unglaubliches Setup, 3.000 US-Dollar für 2024 in Sicht

Brett Heath, CEO und Director von Metalla Royalty & Streaming, ist der Ansicht, dass Gold erst am Anfang seines aktuellen Zyklus steht und in diesem Jahr 2.600 bis 3.000 US-Dollar pro Unze erreicht werden könnten. "Wir haben einen der größten Ausbrüche gesehen, die wir je bei Gold gesehen haben, und es gibt nur sehr, sehr wenige Leute, die in diesem Markt sind", sagte er in einem Interview mit dem Investing News Network.Dies ändert sich jedoch allmählich, da einige Anleger, sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren, Interesse zeigen. "Was wir sehen, ist, dass einige von ihnen beginnen, in physische Anlagen zu investieren, insbesondere in physische börsengehandelte Fonds (ETFs)", stellte er fest. "Wir sehen [...] Zuflüsse (in GLD) in den letzten drei Monaten – ich glaube, es war etwas mehr als eine Milliarde Dollar. Und in die anderen großen Gold-ETFs, was ein guter Indikator dafür ist, wohin das Kapital fließt."Heath ist der Ansicht, dass ein stärkeres Engagement Gold und Goldaktien noch weiter nach oben treiben könnte. "Wir haben einen so unglaublichen Ausbruch gesehen, ein so unglaubliches Setup – und die Öffentlichkeit ist einfach noch nicht dabei", betonte er. "Wenn sie wieder einsteigen, werden diese Kapitalströme meiner Meinung nach nicht nur Gold, sondern auch Aktien, bei denen wir bisher noch keine nennenswerten Zuflüsse gesehen haben, stark beflügeln."© Redaktion GoldSeiten.de