Generation Uranium beginnt umfangreiche luftgestützte elektromagnetische Vermessung in Zusammenarbeit mit Atha Energy

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. August 2024 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das Unternehmen oder Generation) (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) gibt bekannt, dass es Expert Geophysics Ltd. mit Sitz in Aurora, Ontario, mit einer luftgestützten elektromagnetischen Vermessung auf seinem Vorzeige-Uranprojekt Yath (Yath) in Nunavut, Kanada, beauftragt hat. Für die Vermessung wird die fortschrittliche Mobile MagnetoTellurics (MMT)-Technologie zur geoelektrischen Kartierung verwendet, um elektromagnetische (EM) Vermessungsdaten mit der modernsten Generation der luftgestützten AFMAG-Technologie (Audio-frequency Magnetic) zu sammeln, die auf der Nutzung natürlicher EM-Felder basiert.Insgesamt werden 890 Linienkilometer mit einem Abstand von 150 Linienmetern untersucht und hochauflösende magnetische und VLF-Daten gesammelt. Die Untersuchung deckt das gesamte Oberflächengebiet von 123,45 km² des Uranprojekts Yath ab und ist Teil einer größeren Vermessung, die von Atha Energy Corp (Atha) durchgeführt wird. Die Zusammenarbeit ist eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zur Reduzierung der Explorationskosten durch die räumliche Nähe, da Yath nur wenige Kilometer von der historischen Uranlagerstätte Angilak*, die von Atha erschlossen wird, entfernt liegt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76605/GenerationUranium_220824_DEPRCOM.001.jpegWir freuen uns, Expert Geophysics damit beauftragt zu haben, einige der fortschrittlichsten Kartierungstechnologien, die in der Branche verfügbar sind, einzusetzen, sagte der CEO von Generation, Anthony Zelen. Unsere Zusammenarbeit mit Atha Energy profitiert von einem Größenvorteil, denn so kann Yath kostengünstig untersucht und das Projekt in Richtung Bohrung vorangetrieben werden.Bislang wurden mehr als 6 Mio. $ für die Erschließung des Konzessionsgebiets Yath durch Generation und die früheren Betreiber aufgewandt. Generation wird weiterhin die geophysikalischen Daten aus der anstehenden Vermessung auswerten, um festzustellen, ob es neben den bislang durch Kivalliq Energy und frühere Betreiber identifizierten Zielen weitere Ziele hoher Priorität gibt.Zusätzliche Informationen zu Yath und anderen Projekten des Unternehmens finden Sie in unserer Investorenpräsentation und auf unserer Webseite.Derrick Strickland, P. Geo, (L5669), ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die wissenschaftlichen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt.* Berichtet wurde über die historische Ressource von ValOre Metals Corp. in einem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Resource Update For The Angilak Property, Kivalliq Region, Nunavut, Canada (Report), der von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol. von APEX Geosciences, Robert Sim, B.Sc., P.Geo. von SIM Geological Inc. und Bruce Davis, Ph.D., FAusIMM von BD Resource Consulting Inc., am 1. März 2013 erstellt wurde. Der Bericht besteht aus dreidimensionalen Blockmodellen basierend auf geostatistischen Anwendungen unter Verwendung kommerzieller Minenplanungssoftware mit nominalen Blockgrößen von 5x5x5m auf Lac Cinquante und 5x3x3 m (LxWxH) bei J4. Die Informationen zu den Gehalten (Probenanalysen) und zur Geologie stammen von Arbeiten, die von Kivalliq in den Feldsaisonen 2009, 2010, 2011 und 2012 durchgeführt wurden. Die historische Mineralressourcenschätzung wurde gemäß NI 43-101- und CIM-Standards zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und vor den aktuellen CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai 2014) und CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019) berechnet. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuelle Ressource.FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE ANAnthony ZelenPresident und Chief Executive OfficerAdmin@generationuranium.com778-388-5258Das auf natürliche Ressourcen spezialisierte Unternehmen ist im Bereich der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen tätig. 