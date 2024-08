Powell befürwortet Zinssenkungen & lässt Gold auf Rekordhöhen steigen

Gold hielt sich am Montag in der Nähe von Rekordhöhen, gestützt durch einen schwächeren Dollar und zurückhaltende Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, die die Erwartungen auf eine Zinssenkung im September stärkten, wie Reuters berichtet. Der Spot-Goldpreis stieg um 1159 GMT um 0,6% auf 2.526,15 Dollar je Unze und lag damit etwa 5 Dollar unter dem Rekordhoch von 2.531,60 Dollar, das letzte Woche erreicht wurde. Die US-Goldfutures stiegen ebenfalls um 0,6% auf 2.561,90 Dollar.Der Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr, was Gold für andere Währungsbesitzer billiger machte. Powell signalisierte nachdrücklich das Potenzial für Zinssenkungen in den USA und wies darauf hin, dass die anstehenden Wirtschaftsdaten deren Tempo und Umfang bestimmen würden, was die Nachfrage nach Goldinvestitionen ankurbeln könnte, sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Powell sprach sich am Freitag für einen baldigen Beginn der Zinssenkungen aus und sagte, eine weitere Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt wäre nicht wünschenswert."Die Käufe der Zentralbanken sind an ein Mandat gebunden, eine bestimmte Menge Gold über einen bestimmten Zeitraum zu kaufen [...] die Angst vor Sanktionen, die Geopolitik und die ausufernden Schulden werden meiner Meinung nach die Nachfrage der Zentralbanken trotz der rekordhohen Preise stützen", so Staunovo.© Redaktion GoldSeiten.de