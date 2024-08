Cerro de Pasco Resources erhält historische Genehmigung und beginnt Bohrungen der Quiulacocha-Berge

MONTRÉAL, 27. August 2024 - Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FRA: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich mitzuteilen, dass es vom Ministry of Energy and Mines in Peru die benötigte Genehmigung für den Beginn von Explorationsarbeiten erhalten hat. Dies stellt die allererste Genehmigung dar, die in Peru für ein neues Bergbau-Explorationsprojekt innerhalb einer Lagerungseinrichtung für Abraum erteilt wurde.Das Unternehmen ist nun dabei, seine erste Bohranlage aufzustellen, um sein lang erwartetes Phase-I-Bohrprogramm auf dem Berge-Projekt Quiulacocha Tailings (QT-Projekt) zu beginnen.Parallel dazu hat das Unternehmen geophysikalische Studien der ersten Phase abgeschlossen, um die Grundfläche der Abraumhalde zu umreißen.Guy Goulet erklärt: Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Land: Dies ist die allererste Bohrgenehmigung, die für ein neues Bergbau-Explorationsprojekt über Abraum in der Geschichte von Peru erteilt worden ist und nicht auf eine Aufbereitungskonzession bezogen ist. Es ist auch eine sehr spannende Phase für CDPR, da wir endlich den wahren Wert der QT-Abraumhalde herausfinden und in der Lage sein werden, einen Master-Plan für die gesamte Abraumressource von Quiulacocha zu erstellen. CDPR wird Updates zu den Bohrergebnissen veröffentlichen, sobald diese verfügbar sind.CDPR hat Ingetrol Comercial S.A.C. - eine peruanische Tochtergesellschaft von Grupo Ingetrol - damit beauftragt, die Phase-I-Bohrkampagne auszuführen. Ingetrol wird im Laufe von etwa acht Wochen 40 Bohrlöcher niederbringen, um über 1.000 Abraumproben zu sammeln, was eine umfangreiche Datengewinnung über die gesamte Tiefe der Quiulacocha-Berge hinweg ermöglicht.Inspectorate Services Perú S.A.C. - eine peruanische Tochtergesellschaft von Bureau Veritas - wird das geochemische und metallurgische Untersuchungsprogramm in Lima, Peru, und Antofagasta, Chile durchführen. Die Abraumproben, die jeden Meter genommen werden, werden zur 60-Element-ICP-Analse und für weitere Untersuchungen an das Labor von Bureau Veritas in Lima geschickt. Anschließend werden die Abraumproben zu repräsentativen Mischproben zusammengesetzt und für metallurgische Testarbeiten nach Antofagasta in Chile gesendet.Dieses detaillierte Laborprogramm wird die Methoden zur Mineralressourcenschätzung sowie die metallurgischen Methoden für die Aufarbeitung der Quiulacocha-Berge definieren.CDPR nimmt Geomain Ingenieros S.A.C. - ein peruanisches Unternehmen, das sich auf geophysikalische Anwendungen im Bereich Mineralexploration und -technik spezialisiert - in Anspruch, um die geophysikalischen Untersuchungen der Phase 1 durchzuführen. Geomain Ingenieros S.A.C. hat erfolgreich geophysikalische Untersuchungen auf über 9.000 m auf dem trockenen Teil der Quiulacocha-Berge vorgenommen. Die vorläufige Auswertung der geophysikalischen Profile deutet darauf hin, dass die Abraumhalde an bestimmten Stellen 40 Meter Tiefe überschreitet, was die ursprünglichen Erwartungen übertrifft.CDPR ist Inhaber der Konzession mit dem Namen El Metalurgista in Peru, die ihm das Recht zur Erkundung und zum Abbau der Quiulacocha-Berge in dem ihm zugewiesenen Gebiet gewährt. Die Durchsetzbarkeit dieser Rechte wurde vom General Mining Bureau des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau formell bestätigt.Die Bergelagereinrichtung Quiulacocha erstreckt sich über etwa 115 ha und enthält geschätzte 75 Millionen Tonnen Material, das zwischen den 1920er- und 1990er-Jahren in der Bergelagereinrichtung (TSF) Quiulacocha verarbeitet wurde.Ursprünglich stammten die Berge aus dem Abbau von mehr als 16 Millionen Tonnen einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung mit historischen Gehalten von bis zu 10 % Cu, 4 g/t Au und über 300 g/t Ag sowie später aus dem Abbau von mehr als 58 Millionen Tonnen von Zink-Blei-Silber-haltigem Material mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,41 % Zn, 2,77 % Pb und 90,33 g/t Ag.Mit minimalen Abbaukosten aufgrund des oberflächennahen Materials und der derzeitigen Wiederaufbereitungskapazität in benachbarten Anlagen hebt sich das Projekt Quiulacocha von CDPR als eine der wichtigsten Bergbauinitiativen Perus ab. Dieses Vorhaben verspricht nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern zielt auch darauf ab, die Umwelt zu sanieren und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entsprechen.Herr Alfonso Palacio Castilla, MIMMM/Chartered Engineer (CEng) und Project Superintendent bei CDPR, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Palacio ist ein qualifizierter Sachverständiger für die Zwecke der Berichterstattung in Übereinstimmung gemäß NI 43-101.Cerro de Pasco Resources Inc. konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.Guy Goulet, CEOTelefon: +1-579-476-7000Mobiltelefon: +1-514-294-7000ggoulet@pascoresources.comZukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, strebt an, erwartet, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, könnte, dürfte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter identifiziert werden, bzw. anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, werden, könnten, würden, dürften, werden, oder ähnlichen Ausdrücken.Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements von CDPR hinsichtlich der Durchführung, des Zeitplans und des Umfangs seines Bohrprogramms, der Fertigstellung eines Ressourcenberichts sowie des Geschäfts und der Expansion und des Wachstums der Betriebe von CDPR, basieren auf den Einschätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von CDPR wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten von CDPR dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl CDPR davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt das CDPR jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!