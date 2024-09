Indien: Goldimporte im August um 429% höher als im Vorjahr

In Erwartung einer höheren Nachfrage zu den Feiertagen sind die indischen Goldimporte im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 429% gestiegen, wie The Times of India berichtet. Laut den jüngsten Importzahlen des Ahmedabad Air Cargo Complex (AACC) wurden allein im August rund 23,7 Tonnen Gold nach Gujarat importiert, was etwa dem 4,2-fachen der 4,48 Tonnen im August 2023 entspricht. Damit erreichten die Goldimporte im August ein 8,8-Jahreshoch (106 Monate), so die Daten des AACC.Analysten gehen davon aus, dass die Goldnachfrage in Indien während der bevorstehenden Festzeit aufgrund der Senkung der Importzölle deutlich steigen wird. "Die indische Regierung hat im Juli angekündigt, die Einfuhrzölle für Gold und Silber von 15% auf 6% zu senken, um den Schmuggel und die illegale Beschaffung von Gold zu bekämpfen. Das hat die Goldpreise attraktiver gemacht und den Einzelhandel beruhigt, was wiederum zu Käufen geführt hat", sagte Haresh Acharya, Direktor der India Bullion and Jewellers' Association (IBJA).An der India International Bullion Exchange (IIBX) wurden im August 10,6 Tonnen Gold importiert, der höchste Monatsumsatz seit Bestehen der Börse. "Die Juweliere haben Anfang August in Erwartung der Feiertage ihre Bestände aufgestockt, da die Preise seit der Verkündung des Haushaltsplans gefallen sind. Die geopolitischen Unsicherheiten und Turbulenzen haben die Preise auf dem internationalen Markt in die Höhe getrieben, so dass Juweliere und Edelmetallhändler von der Zollsenkung und dem Preisrückgang profitieren konnten. Ohne die Zollsenkung hätte der Goldpreis ein neues Rekordhoch von über 80.000 Rupien [,etwa 950 $ pro 10 Gramm,] erreichen können, aber jetzt wird er unter dem Rekordhoch gehandelt, was die Nachfrage wahrscheinlich steigern wird", fügte Acharya hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de