Das russische Finanzministerium hat angekündigt, seine Goldkäufe ab Freitag exponentiell zu erhöhen, schreibt die Jerusalem Post . Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax werde die Regierung ihre Goldkäufe von 1,12 Milliarden Rubel (1 Rubel sind etwa 0,011 Dollar) pro Tag auf 8,2 Milliarden Rubel pro Tag im nächsten Monat erhöhen.Dem Bericht zufolge rechnet das Finanzministerium im September mit erheblichen Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung in Höhe von 162 Milliarden Rubel, ein gewaltiger Sprung gegenüber den 10,9 Milliarden Rubel im August. Mit diesem Geld will Russland mehr Gold kaufen. Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, war die russische Zentralbank in 2024 ein Nettokäufer von Gold, obwohl sie ihren Reserven bis jetzt nur etwa 4 Tonnen des Metalls hinzugefügt hat.Anfang 2022, als der Krieg mit der Ukraine begann, hat Russland den Rubel an Gold gebunden und damit einen neuen Goldstandard geschaffen. Laut The Conversation hat Russland seine Währung an Gold gekoppelt, um seine Wirtschaft von Transaktionen zu isolieren, die US-Dollars erfordern. Diese Bemühungen laufen seit 2013. Russland ist seit langem ein führender Goldproduzent und produzierte im vergangenen Jahr 321 Tonnen, die zweitgrößte Menge nach China (378 Tonnen). Bisher sei die Wette des russischen Staatschefs Wladimir Putin aufgegangen, so die Jerusalem Post, denn der Goldpreis liegt bei rund 2.500 Dollar pro Unze und damit nahe am Allzeithoch.© Redaktion GoldSeiten.de