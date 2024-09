Yvonne Blaszczyk: Gold, Silber  letzte Chance zu investieren, bevor die Preise steigen

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte Yvonne Blaszczyk, Präsidentin und CEO der BMG Group, ihre neuesten Überlegungen zu den Gold- und Silbermärkten mit, einschließlich ihrer Preisprognosen für die kommenden Monate und Jahre.Sie betonte, dass eine globale Perspektive der Schlüssel zum Verständnis dieser Metalle angesichts der geopolitischen Turbulenzen sei. "Ich denke, dass der unglaubliche Anstieg – der kometenhafte Aufstieg – von Gold in den letzten Monaten der beste Indikator dafür ist, was um uns herum passiert", sagte Blaszczyk und betonte, dass die BRICS-Staaten ein wichtiger Treiber für Gold sind. "In gewisser Weise sind wir umzingelt – unser westliches System ist ziemlich umzingelt von der neuen, aufstrebenden Realität", so die Expertin und sie fügte hinzu, dass die meisten Menschen das große Ganze übersehen, wenn sie sich auf kleine Themen konzentrieren.Blaszczyk ging auch auf die Bedeutung von Gold und Silber als Vermögensschutz ein: "Ich denke, dies ist eine Art letzter Appell an alle, in Gold zu investieren, bevor es weiter und weiter steigt – und das Gleiche gilt für Silber".© Redaktion GoldSeiten.de