Jeffrey Christian: Warum Goldanleger sich auf Silber konzentrieren sollten

Edelmetalle sind seit langem ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, aber die jüngsten Markttrends haben eine faszinierende Diskrepanz offenbart: Während Gold weiter Rekorde bricht, hat Silber Mühe aufzuholen. Ist es also an der Zeit für Silber zu glänzen? Jeffrey Christian, Gründer der CPM Group , ist der Überzeugung, dass es soweit ist.In einer kürzlich von Monex veranstalteten Diskussion erläuterte Christian, warum Silber im Vergleich zu Gold unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, obwohl beide Metalle eine Nachfrage verzeichnen. Er nannte zwei Hauptfaktoren: die breite Akzeptanz von Gold als Finanzanlage und eine Gruppe von Silberanlegern, die während vergangener Silberbooms aufgrund von Spekulationen übermäßig engagiert waren. Viele dieser Investoren kauften Silber zu hohen Preisen in der Hoffnung auf einen schnellen Anstieg. Als sich diese Gewinne nicht einstellten, begannen sie zu verkaufen und verkaufen weiterhin, wenn sich der Silberpreis ihrem Kaufniveau nähert, was den Anstieg des Silberpreises dämpft.Silber stehe an einem Wendepunkt. "Sobald diese Investoren aufhören zu verkaufen", erklärte er, "wird der Silberpreis steigen." Er verwies auf historische Muster wie die großen Ausschläge in den Jahren 1980 und 2011, als der Silberpreis nach langen Verkaufsphasen stark anstieg. Das Aufwärtspotenzial des Silberpreises sei im aktuellen Marktumfeld besonders attraktiv. Während Gold moderate Zuwächse verzeichnen könnte, erwartet die CPM Group für Silber einen weitaus dramatischeren Anstieg.© Redaktion GoldSeiten.de