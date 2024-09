"Überall auf der Welt verlieren Eliteinstitutionen, von Regierungen über Medien bis hin zur Wissenschaft, ihre Autorität und die Monopolkontrolle über Informationen an dynamische Amateure und die breite Öffentlichkeit. Dieses Buch, das bisher nur in Samisdat- (und Kindle-) Form vorlag, war in den letzten Jahren meine erste Adresse für alle, die diese sich abzeichnende Machtverschiebung von Hierarchien zu Netzwerken im Zeitalter des Internets verstehen wollen." - Marc Andreessen, Mitbegründer von Netscape und Andreessen Horowitz"Wir befinden uns in einem offenen Krieg zwischen Bürgern mit leidenschaftlichen und ungelehrten Interessen und Eliten, die glauben, sie hätten das Recht, diese Bürger zu lenken. Gurri stellt die entscheidende Frage: Kann die liberale repräsentative Demokratie den Aufstieg der Öffentlichkeit überleben?" - Roger Berkowitz, Gründer und akademischer Direktor des Hannah Arendt Center, Professor für Politik und Menschenrechte am Bard CollegeDie obigen Zitate beziehen sich auf ein sehr lesenswertes Buch von Martin Gurri mit dem Titel "The Revolt of the Public" (dt. Das Aufbegehren der Öffentlichkeit). Kein Geringerer als Marc Andreessen hat dieses Buch zu seiner ersten Buchempfehlung gemacht. Wenn Sie den Namen kennen und wissen, wie wichtig er für die Technologie ist, werden Sie die Bedeutung verstehen. Was er denkt, ist wichtig.Zu meiner persönlichen Verlegenheit muss ich gestehen, dass ich vage von Gurris Buch wusste, es mir aber erst vor ein paar Monaten angesehen habe. Wie die Leser wissen, schreibe ich seit weit über einem Jahr über die Zyklen in der kommenden Krise. Ich befinde mich buchstäblich in der Endredaktion eines Buches zu diesem Thema. In der Endphase muss man alles ausblenden und sich auf die Fertigstellung des Buches konzentrieren.Aber auf dem Weg zum Forum ist etwas Lustiges passiert. Gurri tauchte überall in meiner normalen Lektüre auf. Um meine Zeit besser einteilen zu können, begann ich, Rezensionen über das Buch zu lesen. Je mehr ich las, desto mehr fing ich an, mich damit zu beschäftigen. Als mein Partner Ed D'Agostino ein Interview mit Gurri führte, wurde mir klar, dass ich das Buch lesen musste. Am Ende hatte ich 27 Seiten mit Kindle-Notizen. Dies ist ein wichtiges Buch, und ich möchte, dass Sie es kennen.In meinem Buch über Zyklen prüfe ich die Prognosen von Neil Howe, Peter Turchin, George Friedman und Ray Dalio. Aus unterschiedlichen historischen Gründen und Mustern sehen alle eine Krise, die am Ende dieses Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreicht. Einige Leser haben berechtigterweise widersprochen und behauptet, niemand kenne die Zukunft. Wie in den Offenlegungen der Fonds immer gesagt wird, ist die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Diese vier verschiedenen Prognosen, die auf unterschiedlichen Lesarten der Geschichte beruhen, führen alle zum gleichen Ergebnis. Mein eigener Beitrag besteht darin, dass der Auslöser für diese Krise die Anhäufung von Schulden in den USA sein wird, die die globale Reservewährung haben und immer noch die einzige Supermacht der Welt sind. Die größere Frage ist, warum. Was ist dieses Mal anders? Ja, man kann Analogien in der Vergangenheit sehen, aber warum gerade am Ende dieses Jahrzehnts? Als ich das Ende von Gurris Buch erreichte, begann es Klick zu machen. Er gibt uns das "Warum".Neil Howe betrachtet die Geschichte anhand von vier Generationsarchetypen, die sich etwa alle 80 Jahre wiederholen. Turchin sieht keinen so präzisen Zeitstrahl und konzentriert sich auf Eliten und Überproduktion. George Friedman denkt an geopolitische Muster, die einen Wandel der Institutionen erzwingen. Dalio sieht es in Bezug auf die Wirtschafts- und Geschäftszyklen. Ich denke, dass eine Krise durch eine Katastrophe auf dem Anleihemarkt ausgelöst wird, die eine Umstrukturierung des Gesellschaftsvertrags zwischen Regierung und Bürgern erzwingen wird.[Randbemerkung: Was auch immer Sie von der Präsidentschaftsdebatte halten, das Defizit von 2 Billionen Dollar und die Staatsverschuldung von 35 Billionen Dollar auf dem Weg zu 50 Billionen Dollar in weniger als sechs bis sieben Jahren stand nicht auf der Tagesordnung. Was halten wir von 1 Billion Dollar Zinszahlungen im Jahr? Grillen. Die Stille des Weltraums. Der Tinnitus in meinem Ohr ist lauter. Und doch ist dies das wichtigste Problem, mit dem das Land konfrontiert ist. Wenn (nicht falls) es eine Rezession gibt, wird diese Zahl noch schlimmer werden.]Kehren wir zu Andreessens obiger Bemerkung zurück. In vielen anderen Berichten wird dasselbe gesagt: Unsere derzeitige Situation ist darauf zurückzuführen, dass sich die Art und Weise, wie wir unsere Informationen erhalten, verändert hat. Dies wiederum hat dazu geführt, dass Institutionen auf der ganzen Welt an Autorität verloren haben. Dieses Problem besteht schon seit Gutenberg, hat sich aber enorm vergrößert. Für Andreessen geht es um Hierarchien versus Netzwerke, denn das ist die technologische Welt, in der er lebt. Ich glaube jedoch, dass das Problem tiefer liegt.Beachten Sie, dass Berkowitz sagt: "Wir befinden uns in einem offenen Krieg zwischen einer Öffentlichkeit mit leidenschaftlichen und unerfahrenen Interessen und Eliten, die glauben, sie hätten das Recht, diese Öffentlichkeit zu lenken." Ich habe das Wort "unerfahren" hervorgehoben. Dies ist der herablassende Begriff (obwohl ich sicher bin, dass er es nicht so gemeint hat), der den Kern des Problems ausmacht. Es ist eine höfliche Art, "bedauernswert" zu sagen.Der vollständige Titel von Gurris Buch lautet "Das Aufbegehren der Öffentlichkeit und die Krise der Autorität im neuen Jahrtausend". Und es ist die Krise der Autorität, die den gesamten Zusammenhang unserer sozialen Krise ausmacht. Der Kern der Sache ist, dass das schwindende Vertrauen in die Regierung und die Institutionen zu einer Verunsicherung in der Öffentlichkeit führt. Unsicherheit erhöht immer die persönlichen Spannungen, egal auf welcher Ebene, und wenn sie eine Gemeinschaft oder ein Land durchdringt, kann die Spannung auf unbequeme Weise zum Ausdruck kommen. Manchmal sogar in einer Revolution.Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel (nicht von Gurri), mit dem sich die älteren Generationen meiner Meinung nach identifizieren können. Etwas so Universelles wie Musik. In den 50er und frühen 60er Jahren waren die AM-Radiosender für die meisten von uns die einzige Möglichkeit, neue Musik zu hören. Man konnte fernsehen, wo man im Allgemeinen Musik aus einer früheren Ära hörte (man denke an Perry Como und Andy Williams, gelegentlich Bing Crosby und dann Dean Martin, der Balladen sang). Fabelhafte Musik, aber es war die Musik, die unsere Eltern hören wollten. Die jungen Leute wollten etwas anderes hören.