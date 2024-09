Goldshore Resources grenzt Ziele zur Erweiterung der Ressourcen in der Lagerstätte Moss ab

- Die bei der Lagerstätte Moss ermittelten Ziele zur Erweiterung der Ressourcen bieten das Potenzial, das Unzenprofil über die aktuelle Ressource (1,54 Mio. Unzen Gold bei 1,23 g/t Au in der Kategorie angedeutet sowie 5,20 Mio. Unzen Gold bei 1,11 g/t Au in der Kategorie vermutet) hinaus zu erhöhen und das allgemeine Abraumverhältnis zu verringern, wodurch die Wirtschaftlichkeit des Projekts möglicherweise verbessert wird.VANCOUVER, 17. September 2024 - Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTC Markets: GSHRF / FWB: 8X00) (Goldshore oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den Zielen zur Erweiterung der Ressourcen in der Lagerstätte Moss bekannt zu geben. Die ermittelten Ziele befinden sich in einer Tiefe von bis zu 200 m ab der Oberfläche und liegen innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des Tagebaumodells, das in der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens definiert ist (Abbildung 1). Insgesamt wurden fünf Ziele abgegrenzt, die drei Wege für eine potenzielle Erweiterung der Mineralressourcen darstellen (zusammen die Erweiterungsziele):- Strategische Infill-Bohrungen zur Erhöhung der Bohrdichte an Standorten, an denen die mineralisierten Bohrabschnitte derzeit zu weit auseinander liegen, um in die Kategorie der vermuteten Mineralressourcen aufgenommen werden zu können;- Erweiterung der bekannten mineralisierten Scherzonen in seitlicher Richtung entlang des Streichens; und- Erweiterung der mineralisierten Scherzonen, die in der Tiefe in der Lagerstätte Moss durchteuft wurden, in Richtung Oberfläche, wo noch keine oberflächennahen Bohrungen niedergebracht wurden (Abbildung 2)Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, sagt dazu: Wir sind sehr zufrieden mit den abgegrenzten Zielen für die Erweiterung der Mineralressourcen; sie bieten die Möglichkeit, nicht nur das Unzenprofil der Lagerstätte Moss zu erhöhen, sondern auch das allgemeine Abraumverhältnis in einem potenziellen Bergbauszenario zu verringern. Wir betrachten die Durchführung von Bohrungen bei diesen Zielen als einen entscheidenden Schritt, um die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte nach der Veröffentlichung der PEA, die derzeit von G Mining Services durchgeführt wird, zu verbessern, denn wir sind nach wie vor bestrebt, weitere Unzen in einem Bereich von der Oberfläche bis zu 200 m Tiefe abzugrenzen.Das Unternehmen ist derzeit dabei, ein konzeptionelles Programm im Umfang von rund 15.000 Metern zu erarbeiten, welches die beschriebenen Erweiterungsziele erproben würde, die allesamt auf eine Erweiterung der MRE innerhalb eines Tiefenbereichs von bis zu 200 m ausgerichtet sind; erreicht werden soll dies durch eine Erhöhung der Bohrdichte, die Erweiterung der bekannten Mineralisierung und die Verringerung des Abraumverhältnisses innerhalb des Tagebaumodells. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die einzelnen Ziele:- Die Ziele Superion und QES Up bieten die Möglichkeit für die Abgrenzung weiterer Unzen. Dazu soll die Mineralisierung in einem Tiefenbereich von bis zu 200 m über eine Streichlänge von etwa 1,5 km bzw. 1 km innerhalb und unmittelbar neben dem Tagebaumodell erweitert werden.- Das Ziel Southern Main ist mit dem Ziel QES Up vergleichbar. Hier zielen die Bohrungen in einem Tiefenbereich von 50 bis 200 m ab der Oberfläche darauf ab, die Mineralisierung über ein Gebiet von 400 m mal 100 m zu erweitern.- Die Ziele Southwest Infill und QES Extension stellen Gebiete dar, die sich über 800 Meter bzw. 400 Meter erstrecken und in denen die Dichte der Bohrungen nicht ausreichend war, um in der aktuellen Mineralressourcenschätzung berücksichtigt zu werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76845/Goldshore_170924_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Geplante Winterbohrungen in der Tagebaugrube Moss.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76845/Goldshore_170924_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Längsschnitt durch das Ziel Superion und das Ziel QES Up; das Haldengestein in der Tagebaugrube, das möglicherweise in mineralisierte Scherflächen umgewandelt werden könnte, ist hervorgehobenMineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendein Teil der hier beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann auch durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, soziopolitische, marketingbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinträchtigt werden.Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in führenden Gebieten einen langfristigen Wert für alle Aktionäre und Interessengruppen schaffen will. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter des Bereichs Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada) gerichtet, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zu dem Trans-Canada Highway, einem Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, der Unterstützung der lokalen Gemeinden und qualifizierten Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat mehr als 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und Bohrungen über etwa 80.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss absolviert, in dem insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen niedergebracht wurden. Die NI 43-101-konforme aktualisierte Mineralressourcenschätzung 2024 (MRE) konnte auf angedeutete Goldressourcen im Umfang von 1,54 Millionen Unzen mit 1,23 g/t Au bzw. vermutliche Goldressourcen im Umfang von 5,20 Millionen Unzen mit 1,11 g/t Au erweitert werden. Die MRE deckt nur 3,6 Kilometer des mehr als 35 Kilometer langen mineralisierten Trends ab; die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine rasche Erschließung in diesem Entwicklungszyklus positioniert sind.Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).Michael Henrichsen, President, Chief Executive Officer und DirektorE: mhenrichsen@goldshoreresources.comW: www.goldshoreresources.comDie TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss, der potenziellen Bohrziele zur Erweiterung der Mineralressource, des Zeitpunkts und des Abschlusses eines auf die Erweiterung der Mineralressource ausgerichteten Bohrprogramms, der Auswirkungen eines Erweiterungsbohrprogramms auf die Senkung des Abraumverhältnisses, der gezielten Erweiterung der Lagerstätte entlang des Ziels Superion, der gezielten Steigerung des Unzenprofils der Lagerstätte Moss und der Veröffentlichung einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören u.a.: dass die vorgenannten Explorations- und Erschließungsziele des Unternehmens möglicherweise nicht im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht erreicht werden; dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung möglicherweise nicht im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel benötigen könnte, um seinen Betrieb fortzuführen, die möglicherweise nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; dass sich in- und ausländische Gesetze und Vorschriften nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken könnten; und dass die Aktienmärkte eine Volatilität erfahren haben, die oft nicht mit der Leistung von Unternehmen zusammenhängt und sich diese Schwankungen ungeachtet der Betriebsleistung des Unternehmens nachteilig auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken können. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich der Annahme, dass die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen nicht negativ beeinflusst werden, dass das Erweiterungsbohrprogramm abgeschlossen wird und der Zeitplan eingehalten werden kann und dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung innerhalb des erwarteten Zeitplans abgeschlossen werden kann.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!