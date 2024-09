John Reade: Was wird den nächsten Aufschwung antreiben?

Noch im Vorfeld der mit Spannung erwarteten September-Sitzung der US-Notenbank letzte Woche äußerte sich John Reade, leitender Marktstratege beim World Gold Council, in einem Interview mit dem Investing News Network zu der Frage, wo Gold im aktuellen Zyklus steht. "Kurz vor dem weithin erwarteten Beginn eines Zinssenkungszyklus in den USA könnte man ironischerweise sagen, dass sich Gold in einem frühen Stadium des Zyklus befindet. Gold entwickelt sich in der Regel recht gut, wenn die Zinsen gesenkt werden, und wenn diese Zinssenkungen zu einer Schwäche des US-Dollars führen, was durchaus der Fall sein könnte, dann könnte das Gold von hier aus einen doppelten Rückenwind geben", erklärte er.Reade fügte hinzu: "Dieser Zyklus ist also ganz anders, und das macht es ziemlich schwierig, die Frage zu beantworten." Auf die Frage nach den treibenden Kräften für den Goldpreis antwortete er, dass die Schwellenländer in diesem Jahr ganz oben auf der Liste stünden. "Gold war in der Lage, einige der klassischen makroökonomischen Faktoren zu ignorieren – die Stärke des Dollars, die hohen US-Zinsen, die europäischen Zinsen – aber das könnte sich jetzt ändern", meinte Reade.Seiner Meinung nach könnte es nun zu einer Verschiebung kommen. "Da sich die Schwellenmärkte etwas abschwächen und die Zinsen im Westen zu sinken beginnen, könnte es zu einer Rückkehr zu dem kommen, was normalerweise als treibende Kraft für Gold angesehen wird – eine sklavische Orientierung am US-Dollar und an der Entwicklung der Zinsen und Zinserwartungen", so Reade. "Ich wiederhole: Ich glaube, dass es westliche makroökonomische Faktoren sein werden, die wahrscheinlich die Richtung des Goldpreises für den Rest dieses Jahres und bis 2025 bestimmen werden", betonte Reade.© Redaktion GoldSeiten.de