Agnico Eagle - Reicht die Dynamik für neue Rekordhochs?

Das 3. Börsenquartal im laufenden Jahr ist fast beendet und der Markt der Goldminenaktien steht derzeit so gut dar wie selten zuvor. Mehr als 50 Prozent konnte der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) seit Jahresbeginn zulegen.Doch Einzelwerte wie zum Beispiel die kanadische Bergbauminenaktie Agnico Eagle Mines Ltd. schießen in diesem Zusammenhang den Vogel bzw. den Adler ab. Ganze 73 Prozent konnte der Wert in den vergangenen neun Monaten zulegen. Ob es direkt weiter steil Richtung neuer Allzeithochs geht oder wir eher eine fällige Konsolidierung sehen könnten, lesen Sie im Folgenden.Noch zu Jahresbeginn folgte Angnico Eagle dem HUI-Index fast auf dem Fuße. Doch ab Anfang März konnte sich die Aktie peux à peux vom Gesamtmarkt absetzen und die Outperformance ausbauen, die mittlerweile gut 22 Prozent entspricht. Langfristig ist der Abstand jedoch noch viel größer. Nimmt man 2000 als Startjahr, so stehen hier 1.062 Prozent bei Agnico Eagle magere 365 Prozent (Stand: 25.09.2024) gegenüber.Im langfristigen Wochen-Chart wird schnell klar, in welche Sphären Agnico Eagle in den letzten Monaten vorgedrungen ist. Zu den letzten signifikanten Hochs aus dem Jahr 2008, 2010 und 2020 gesellt sich nun das aktuelle Hoch, das das Zeug hat, sich zu einem neuen Rekordhoch zu entwickeln. Zumindest die aktuelle Aufwärtsdynamik deutet darauf hin.Wenn wir aber näher herangehen, so wird schnell klar, dass das in kommenden Wochen eine knappe Kiste werden könnte. Denn der steigende Keil deutet eher auf einen möglichen Trendabschluss als auf eine Trendbeschleunigung hin. Zwar sind in diesem Zusammenhang neue Rekordhochs oberhalb von 89,23 USD plus X durchaus möglich.Doch die Frage, wie es dann hier weitergehen könnte, kann im Grunde nicht seriös beantwortet werden. Erfahrungsgemäß könnte auch ein schneller Fehlausbruch über die rote Widerstandszone erfolgen. Denkbar ist jedoch auch, dass der Aufwärtstrend schon vor Erreichen neuer Hochs kippt. In jedem Fall gilt jedoch: Gewinne laufen lassen und Stopps eng nachziehen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.