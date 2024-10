Abcourt Mines nimmt Bohrkampagne zur Erweiterung des Bergbaupotenzials in der Tiefe auf

Rouyn-Noranda, 2. Oktober 2024 - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Bohrprogramm absolvieren wird, um das Bergbaupotenzial der Mine Sleeping Giant in der Tiefe zu erweitern.Das von InnovExplo im Dezember 2022 erstellte 3D-Modell der Mineralressourcenschätzung zeigt das Vorkommen mehrerer hochgradiger mineralisierter Erzgänge in den unteren Sohlen der Mine.Die von InnovExplo im Juni 2023 durchgeführte wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) ermöglichte die Optimierung mehrerer Abbaustätten in demselben Sektor. Mehrere dieser Abbaustätten befinden sich in Zone 785N, die sich östlich der Mine am Fuß von Sohle 785 befindet. (Abbildung 1).Abbildung 1: Standort der Zone 785N.PR2024-10-02Abcourt(Final)_DE_Prcom.001Die Zone 785N besteht aus mehreren parallelen, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden mineralisierten Erzgängen. Diese Erzgänge sind zwischen 30 und 40 Grad in Richtung Osten geneigt. Die Erschließungskampagne für die Zone 785N erfolgt in 3 Phasen: (Abbildung 2).Abbildung 2: Erweiterungskampagne für die Zone 785N.PR2024-10-02Abcourt(Final)_DE_Prcom.002Das Ziel dieser Bohrkampagne ist es, das Vertrauen in das Potenzial der Strosse 106-785N-E340 durch eine Verringerung der Abstände zwischen den Bohrungen zu erhöhen, um die Erschließung von Zugangsstollen zur Strosse zu rechtfertigen.- 64,7 g/t Au auf 1 Meter in Bohrloch 66-1127A-11,- 50,2 g/t Au auf 1 Meter in Bohrloch 66-1141-11 und- 52,9 g/t Au auf 0,5 Meter in Bohrloch 66-1022-10,Gemäß der von InnovExplo im Juni 2023 durchgeführten wirtschaftlichen Erstbewertung werden die Tonnage und Gehalte der Strosse 106-785N-E340 auf 58.052 t mit 13,8 g/t Au geschätzt. (Siehe technische Hinweise*)Gemäß der Mineralressourcenschätzung vom Dezember 2022 ist die Strosse 106-785N-E340 der Kategorie der vermuteten Ressourcen zuzuordnen.Bei der Interpretation des 3D-Modells der Erzgänge im oberen Teil der Zone 785N konnten wir folgendes feststellen:- eine hohe lokale Konzentration von Bohrlöchern im zentralen Teil,- das Vorkommen mehrerer interessanter, mineralisierter Abschnitte mit mehr als 10 g/t Gold,- dass mehrere dieser mineralisierten Abschnitte nicht in der Mineralressourcenschätzung vom Dezember 2022 berücksichtigt wurden.Die zweite Phase besteht darin, ein optimiertes und neues Modell der Erzgänge im oberen Teil der Zone 785N zu erstellen, um neu zu bewerten, ob sie von wirtschaftlichem Interesse sind.Phase 2 erfolgt zeitgleich mit Phase 1.Die Definitionsbohrungen werden von Bohrbuchten aus durchgeführt, die zur gleichen Zeit wie die Zugangsstrecken zum Produktionsstrosse erschlossen werden. Es sind zusätzliche Arbeiten zur Streckenerschließung geplant, um eine größtmögliche Abdeckung der Zone 785N durch Bohrungen zu erreichen.Nächste Schritte:- Die Sanierungs- und Vorbereitungsarbeiten an der Zugangsstrecke der Sohle 785 haben begonnen, sodass das Bohrgerät installiert werden kann.- Ab dem 15. Oktober 2024 erfolgt der Bohrbetrieb auch in einer Nachtschicht, damit die Bohrleistung verdoppelt werden kann.- Abcourt prüft die Möglichkeit der Inbetriebnahme eines zweiten Bohrgeräts im Rahmen dieser Kampagne, um das anfängliche Bohrprogramm zur Festlegung der Produktionsstandorte gemäß dem Plan zur Aufnahme der Produktion fortzusetzen.Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: Mit der Einrichtung einer zweiten Schicht unter Tage werden wir das Tempo an allen Fronten erhöhen können - ob bei den Bohrungen, der Interpretation, der Planung, der Erschließung oder dem Abbau. Die Bohrungen in der Zone 785N werden es uns ermöglichen, eine Zone mit sehr hohem Potenzial besser zu definieren und die Erweiterungen dieser hochgradigen Zone in seitlicher Richtung und in der Tiefe zu erproben.* Technische Hinweise:: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen stammen aus dem technischen Bericht der damaligen Mineralressourcenschätzung, die von InnovExplo im Dezember 2022 (MRE 2022) erstellt wurde, sowie aus dem technischen Bericht der wirtschaftlichen Erstbewertung, die ebenfalls von InnovExplo im Juni 2023 (PEA 2023) erstellt wurde.i. Die unabhängigen und qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 für die MRE 2022 sind Olivier Vadnais-Leblanc, P. Geo., und Eric Lecomte, ing, beide Mitarbeiter von InnovExplo Inc.ii. Bei diesen Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht nachgewiesen wurde. Die Ergebnisse werden unverwässert dargestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie angemessene Aussichten auf wirtschaftliche Realisierbarkeit haben. Die MRE 2022 erfolgte nach den CIM-Standards.iii. Die Schätzung umfasst 846 mineralisierte Linsen, die unter Verwendung von Genesis-Software mit einer minimalen geologischen Mächtigkeit von 0,5 m modelliert wurden.iv. Allen mineralisierten Zonen wurde ein Dichtewert von 2,85 g/cm3 (basierend auf Messungen und einem Abgleich zwischen Mine und Mühle) zugewiesen.v. Eine Obergrenze, die sich auf eine statistische Analyse stützte, wurde auf die zusammengesetzten Daten angewandt und für alle mineralisierten Zonen auf 95 g/t Au festgelegt. Die zusammengesetzten Probenabschnitte (0,5 m) wurden innerhalb der Zonen unter Verwendung des Gehalts des angrenzenden Materials berechnet, wenn dieses analysiert wurde, bzw. eines Werts von Null, wenn dieses nicht analysiert wurde.vi. Das Erfordernis einer vernünftigen Aussicht auf eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung wird durch die Verwendung von Cutoff-Gehalten erfüllt, die auf angemessenen Abbauparametern basieren und innerhalb der Deswik Stope Optimizer-Formen unter Verwendung einer Mindestabbaumächtigkeit von 1,7 m für beide potenziellen Methoden lokal begrenzt werden. Es wird ein gerundeter Cutoff-Gehalt von 4,25 g/t Au bei Anwendung der Long-Holes-Methode (LH) und 5,0 g/t Au bei Anwendung der Room-and-Pillars-Methode (R&P) angegeben. Die Cutoff-Gehalte wurden anhand der folgenden Parameter berechnet: Abbaukosten = 213,96 C$/t (LH) bis 261,56 C$/t (R&P); Verarbeitungskosten = 35,10 C$/t; Gemein- & Verwaltungskosten = 22,09 C$/t; Goldpreis = 1.650,00 US$/oz und USD:CAD-Wechselkurs = 1,30. Die Cutoff-Gehalte sollten im Lichte der zukünftigen Marktbedingungen (Metallpreise, Wechselkurse, Abbaukosten usw.) neu bewertet werden.vii. Die Schätzung wurde unter Verwendung eines Teilblockmodells in Surpac 2022 durchgeführt. Es wurden Ausmaße von 4 m x 4 m x 4 m für die übergeordneten Blöcke verwendet (in untergeordnete Blöcke von 1 m x 1 m x 1 m unterteilt). Die Gehaltsinterpolation erfolgte anhand des Inverse Distance Squared-(ID2)-Verfahrens unter Verwendung harter Grenzen.viii. Die Mineralressourcenschätzung wird als angedeutet und vermutet klassifiziert. Für eine Einstufung in die Kategorie vermutet sind mindestens drei (3) Bohrlöcher innerhalb der Bereiche erforderlich, in denen der Bohrabstand weniger als 75 m beträgt und die eine angemessene Kontinuität der Geologie und des Gehalts aufweisen. Für eine Einstufung in die Mineralressourcenkategorie angedeutet sind mindestens vier (4) Bohrlöcher innerhalb der Bereiche erforderlich, in denen der Bohrabstand weniger als 30 m beträgt und die eine angemessene Kontinuität aufweisen.ix. Die Angabe der metrischen Tonnen wurde gemäß den Empfehlungen von NI 43-101 auf die nächsten Hundert gerundet; etwaige Diskrepanzen bei der Summenbildung sind auf Rundungseffekte zurückzuführen. Die Metallgehalte sind in Feinunzen angegeben (Tonnen x Gehalt / 31,10348), gerundet auf die nächsten Hundert.x. Den unabhängigen und qualifizierten Sachverständigen für die MRE 2022 sind keine bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, rechtlichen, politischen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, soziopolitischen oder Marketingprobleme bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinträchtigen könnten.Mohamed Haithem Bennia, geo, geologischer Leiter der Mine Sleeping Giant, hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung verfasst, erfasst, verifiziert und genehmigt.Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Die Herren Hamelin und Bennia sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift 43-101. Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist zu 100 % Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, der im Zentrum der Aktivitäten des Unternehmens steht. Die Mine Sleeping Giant verfügt über eine Bergbaupacht sowie über Umweltgenehmigungen, die die Förderung von bis zu 750 Tonnen pro Tag aus der Untertagemine gestatten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, Ziele, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, sollen oder werden, bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. 