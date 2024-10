Harmony Gold ringt um den Ausbruch

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. vollzog bereits zur Mitte des Augusts den Ausbruchsversuch über 10,71 USD anzusteigen. Doch erneut gelang nur der temporäre Ausflug, nach vorgeschalteter Grenzwertsituation im Kontext des Rückgangs unter die Unterstützung von 8,78 USD. Doch letztlich wurde erst in der Vorwoche und gestern erneut dieses die Zone um 10,71 USD attackiert. Widmen wir uns nach dem Langfristchart den weiteren Möglichkeiten.Wie man anhand des unten aufgeführten Tagescharts sieht, bildete sich eine Art Dreifachtop. Jene negativ wirkende Chartformation rund um den Widerstand bei 10,71 USD lässt Zweifel an einem nachhaltigen Ausbruch aufkommen. Die Volatilität ist jedenfalls seit einigen Monaten wieder erhöht, und so steht eine baldige Entscheidung aus. Unverändert bedarf es einer klaren Etablierung über 10,71 USD, um dem noch generell positiven Trendverhalten der Aktie zusätzlichen Charme zu verleihen.Oberhalb von 10,71 USD und in weiterer Folge über dem letzten Reaktionshoch vom 20. August bei 11,37 USD, erlaubt sich mittelfristiges Kurspotenzial bis hin zum Widerstand bei 13,36 USD je Anteilsschein. Sollte sich hingegen die Marke von 10,71 USD weiterhin als klarer Widerstand kennzeichnen, wäre bei Vollendung des möglichen Dreifachtops eine erneute Gegenbewegung bis mindestens 8,78 USD einzukalkulieren.Sinken die Notierungen im Rahmen der Umkehrformation schließlich auch noch unter 8,78 USD zurück, wäre eine Umkehr der bis dahin positiven Trendtendenz zu erwarten. Dabei würden Verluste bis 7,61 USD wahrscheinlich werden, bevor darunter nochmals Abgaben bis zur Marke von 6,56 USD erfolgen könnten. Der Chart wäre in diesem Zusammenhang sichtlich angeschlagen, sodass unter mittel- bis langfristiger Perspektive vorerst keine Kurse mehr über 10,00 USD zu erwarten wären.Die Bullen halten Kurs und ringen mit dem Ausbruch über 10,71 USD. Eine nachhaltige Etablierung über diesem Niveau erscheint allerdings bald notwendig, um das freundliche Chartbild aufrechtzuerhalten. Gelingt im weiteren Verlauf auch der Sprung über das Hoch vom August bei 11,37 USD, sollte man mit weiteren Zugewinnen bis 13,36 USD rechnen.Es erscheint die Möglichkeit eines Dreifachtops gegeben. Sollten die Kurse zeitnah wieder negativ eindrehen, wären Abgaben bis zur Unterstützung von 8,78 USD keine Überraschung. Der Einbruch darunter dürfte für eine Vollendung der Formation sorgen, sodass Rückschläge bis 7,61 USD und darunter bis 6,56 USD erfolgen könnten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.