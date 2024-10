Kitco-Umfrage: Wall Street bleibt vorsichtig; Main Street verliert langsam Optimismus

Der Goldpreis sah sich in dieser Woche mit einer Reihe von Gegenwind konfrontiert und erhielt keine unterstützenden Nachrichten oder Daten, aber das gelbe Metall hielt sich wacker und bewies seine Widerstandsfähigkeit mit einem stetigen Anstieg bis zum Ende der Woche. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News ergab, dass nur eine Minderheit der Branchenexperten in der nächsten Woche mit Preissteigerungen rechnet, während die Mehrheit der Privatanleger zwar optimistisch blieb, aber die dritte Woche in Folge einen Rückgang verzeichnete.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (47%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur zwei (13%) Befragte hielten einen Preisrückgang für wahrscheinlich, während die verbleibenden sechs (40%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 157 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 88 (56%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 43 (27%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 26 (17%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de