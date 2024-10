BRICS-Staaten wollen Edelmetallhandel untereinander steigern

Die BRICS-Staaten wollen den Edelmetallhandel zwischen den Mitgliedsländern der Vereinigung steigern, wie sie laut der russischen Nachrichtenplattform Tass in der Kasaner Erklärung des 16. BRICS-Gipfels ankündigten. "Wir unterstützen die Bemühungen, den Handel mit Edelmetallen innerhalb der BRICS-Staaten auf der Grundlage gemeinsamer Qualitätsstandards zu erhöhen", heißt es in dem Dokument.Die Vertragsparteien erklärten ebenfalls ihre Unterstützung für den Kimberley-Prozess, die internationale Organisation für die Zertifizierung von Diamanten, "als einziges weltweites zwischenstaatliches Zertifizierungssystem, das den Handel mit Rohdiamanten regelt".Die BRICS-Staaten "erkennen die Einrichtung der informellen BRICS-Kooperationsplattform unter Beteiligung der afrikanischen Diamanten produzierenden Länder an, um den freien Handel mit Rohdiamanten und die nachhaltige Entwicklung der weltweiten Diamantenindustrie zu gewährleisten", heißt es laut Tass in dem Dokument.© Redaktion GoldSeiten.de