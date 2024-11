SPDR mit Abflüssen in KW 44  Goldpreis erreicht neuen Rekord

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verloren in der 44. Kalenderwoche etwas an Schwung und beendeten die Woche nach einer Berg- und Talfahrt mit einem Minus gegenüber der Vorwoche.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 888,63 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 889,78 Tonnen gewesen. Über das Wochenende gab es zunächst einen Zufluss von 1,72 Tonnen. Am Dienstag folgte der erste Abfluss von ebenfalls 1,72 Tonnen. Am vergangenen Mittwoch gewann der Fonds wieder 2,87 Tonnen hinzu, bevor er am Donnerstag und Freitag insgesamt 4,02 Tonnen verlor.Der Preis für die Unze SPDR-Gold erreichte zwar im Laufe der Woche ein neues Rekordhoch von 2.777,80 $, konnte dieses aber nicht halten. Am Freitag lag er mit 2.744,30 $ pro Unze immerhin über dem Niveau der Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 28. Oktober: 891,50 Tonnen• 28. Oktober: 889,78 Tonnen• 30. Oktober: 892,65 Tonnen• 31. Oktober: 891,79 Tonnen• 01. November: 888,63 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de