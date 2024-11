SPDR: Rückschläge für Bestände und Goldpreis nach US-Wahlen in KW 45

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verzeichneten in der 45. Kalenderwoche einige Abflüsse, insbesondere in den Tagen nach den US-Präsidentschaftswahlen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 876,85 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 888,63 Tonnen gewesen. Über das Wochenende gab es zunächst keine Veränderung. Am Montag folgte der erste Abfluss von 1,73 Tonnen. Dem folgte am Dienstag ein größerer Sprung von 3,44 Tonnen, gefolgt von einem weiteren von 2,88 Tonnen. Schließlich beendete der ETF am Freitag die Woche mit einem weiteren Abfluss von 3,73 Tonnen.Der Preis für die Unze SPDR-Gold verlor ebenfalls an Schwung und fiel unter die Marke von 2.700 $. Am Freitag lag er bei 2.691,15 $, nachdem er sich von den Verlusten am Mittwoch leicht erholt hatte.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 04. November: 888,63 Tonnen• 05. November: 886,90 Tonnen• 06. November: 883,46 Tonnen• 07. November: 880,58 Tonnen• 08. November: 876,85 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de