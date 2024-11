SPDR: Erholungsphase für den ETF in KW 47

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust erlebten in der 47. Kalenderwoche eine Erholungsphase, in der sowohl die Bestände als auch der Goldpreis nach zwei Wochen wieder anstiegen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 877,97 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 869,93 Tonnen gewesen. Über das Wochenende kam es zu ersten Zuflüssen von 1,72 Tonnen. Am Dienstag stiegen die Bestände erneut um 0,58 Tonnen. Auch am Mittwoch und Donnerstag gab es Zuflüsse von 3,16 Tonnen bzw. 2,58 Tonnen. Am Freitag beendete der ETF die Woche ohne weitere Veränderungen.Auch der Preis für die Unze SPDR-Gold stieg in der vergangenen Woche wieder an. Am Freitag durchbrach er fast die Marke von 2.700 $ und erreichte 2.694,95 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 18. November: 871,65 Tonnen• 19. November: 872,23 Tonnen• 20. November: 875,39 Tonnen• 21. November: 877,97 Tonnen• 22. November: 877,97 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de