Jeffrey Christian: Warum Gold & Silber 2025 hervorragende Anlagen sein werden

In einer neuen Präsentation gibt Jeffrey Christian von der CPM Group einen aktuellen Überblick über die Edelmetallmärkte, wobei er sich auf Gold, Silber, Platin und Palladium konzentriert und einen Blick auf das offene Interesse an der Comex und Nymex im Vorfeld der Verlängerung der Futures-Kontrakte im Dezember wirft.Mit Blick auf die jüngsten Äußerungen von Donald Trump und der neuen US-Regierung zu Zöllen diskutiert Christian deren mögliche Auswirkungen auf Rezession und Inflation sowie die damit verbundenen Risiken für das Wirtschaftswachstum. Er teilt auch die Prognose der CPM Group über die Möglichkeit einer schweren Rezession innerhalb der nächsten zwei Jahre.Die Präsentation schließt mit einem Ausblick darauf, wie sich all diese Faktoren auf die Edelmetallpreise für den Rest des Jahres 2024 und bis weit in das Jahr 2025 hinein auswirken könnten.© Redaktion GoldSeiten.de