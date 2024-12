Forum ONE: Vier Unternehmenspräsentationen vom 7. November 2024

Im Rahmen der diesjährigen Konferenz Forum ONE in München, die am 7. und 8. November 2024 stattfand, gab es wieder zahlreiche Bergbauunternehmen, die sich mit ihren Präsentationen genauer vorgestellt haben. Am 7. November präsentierten sich Nicola Mining Inc. McEwen Mining Inc. und Africa Oil Corp. Nicola Mining Inc. ist derzeit an der TSX-Exchange sowie der Frankfurter Börse gelistet und besitzt eine eigene Verarbeitungsanlage sowie Absetzanlage bei Merritt, British Columbia. Das Unternehmen ist der Besitzer des New-Craigmont-Projekts, das mehr als 10.800 Hektar umfasst. Außerdem gehört Nicola das TreasureMountain-Grunstück.Der derzeitige Präsident und CEO des Unternehmens ist Peter Espig, der diese Rolle seit dem 7. November 2023 inne hat. Er war einst als Vice-President der Principal Finance and Securitization Group sowie der Asia Special Situations Group bei Goldman Sachs Japan tätig. Vor dieser Tätigkeit war Espig der Vizepräsident bei Olympus Capital in New York.Aztec Minerals Corp. fokussiert sich auf zwei Entdeckungen in Nordamerika, das Cervantes-Projekt in Sonora, Mexiko und das Tombstone-Projekt im Süden des US-Bundesstaates Arizona. Das Unternehmen ist derzeit an der TSX-V sowie der OTCQB gelistet.Präsident und CEO des Unternehmens ist Simon Dyakowski, der seit mehr als 12 Jahren in der Unternehmensentwicklung und den Kapitalmärkten tätig ist. Ebenfalls verfügt er über ein breites Wissen an strategischer Planung und Durchführung sowie Finanzierung und Marketing von Explorationsunternehmen. Dyakowski arbeitete als Letztes als Berater für Explorationsunternehmen an der TSX Venture Exchange.McEwen Mining Inc. besitzt Gold- & Silberbetriebe im US-Bundesstaat Nevada, Kanada, Mexiko und Argentinien. Ebenfalls besitzt das Unternehmen einen 48,3%-Anteil an McEwen Copper, das sich mit der Entwicklung des Los-Azules-Kupferprojekt in Argentinien befasst. McEwen Mining hat es sich zum Ziel gesetzt, die Produktivität sowie Lebensdauer seiner Anlagen zu erhöhen.Rob McEwen ist der Begründer von Goldcorp und derzeitiger Chairman, CEO und größter Aktionär von McEwen Mining Inc.. Er ist bereits seit 18 Jahren in der Investmentbranche tätig und war seit 1990 CEO von zahlreichen Goldbergbauunternehmen. Er besitzt einen Anteil von 16% an McEwen Mining, 13% an McEwen Copper und bezieht des Weiteren ein Gehalt von 1 Dollar im Jahr. Er hat bereits 225 Millionen USD in McEwen Mining Inc. sowie McEwen Copper investiert.African Oil Corp. ist ein in Kanada ansässiges Öl- und Gasunternehmen. Es besitzt Produktions- und Entwicklungsanlagen in Tiefsee-Nigeria. Sein Explorations- und Evaluierungsportfolio umfasst den Westen und Süden Afrikas. Derzeit ist African Oil an der Toronto Stock Exchange sowie der Nasdaq Stockholm als AOI gelistet.Leiter der IR-&-Kommunikationsabteilung bei African Oil Corp. ist Shahin Amini, der erstmals 2019 im Unternehmen tätig wurde. Damals arbeitete er zunächst als Öl- und Gasaktien-Analyst auf Verkaufsseite.© Redaktion GoldSeiten.de