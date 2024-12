Die sich verändernde Natur des Aktienmarktes?

Quelle: Adam Tooze

Die Frage, die sich "jeder" stellt, ob hinten oder vorne, lautet: Wo wird der Aktienmarkt in zwei, drei, sechs Jahren stehen? In dieser Woche werde ich in einem hoffentlich kurzen Thanksgiving-Artikel darüber sprechen, warum dies gleichzeitig eine der wichtigsten und unwichtigsten Fragen ist, über die Sie zu Beginn der Ferienzeit nachdenken sollten. Ich bin in Dallas und wohne in mehreren Airbnb-Unterkünften mit Shane, meiner Familie, acht Kindern und deren Lebensgefährten, 9,5 Enkelkindern und deren Freunden. Familie und Freunde übertrumpfen die Aktienmärkte. Und wie!Am Dienstagabend traf ich mich mit einer Gruppe alter Freunde - und das Wort "alt" wird jetzt zum operativen Begriff - in Bob's Steak and Chop House, um über den Zustand der Welt zu diskutieren.Ohne Namen zu nennen, sind da einer der berühmtesten Bären der Geschichte, ein historischer Rohstoffhändler (dem sogar Soros damals Geld für den Handel gab), ein vorsichtiger und berühmter ehemaliger Hedgefonds-Manager (der buchstäblich einige der größten Goldnuggets der Welt besitzt, die hier in Dallas ausgestellt sind), ein erfolgreicher Anwalt, der jetzt an der Leitung lokaler öffentlicher Gesundheitseinrichtungen beteiligt ist, und ein Neueinsteiger, der mich seit Jahren liest und mit mir über unseren neuen Dienst Transformative Age sprechen wollte.(Ich ärgere mich, dass Herr Bär mir nicht gesagt hat, dass er einer der wenigen berühmten texanischen Politiker ist, die ich nicht kenne. Ich war nicht richtig katzbuckelnd.) Ein paar Freunde fehlten und waren nicht in der Stadt, aber es war eines der Dinge, für die ich lebe: großartige Gespräche, tiefgehende Interaktionen und fabelhaftes Essen. Wir haben darüber gesprochen, was uns heute beschäftigt, und dann haben wir am Tisch darüber gesprochen, was unserer Meinung nach das Wichtigste wäre, was wir in 10 Jahren bemerken würden. Ich liebe Tische, an denen ich der eigentliche Optimist bin, obwohl zwei relativ zuversichtlich waren.Ich erzähle Ihnen das alles, weil das der Hintergrund ist, an den ich denke, während ich diesen Artikel schreibe.Ich habe schon seit einiger Zeit vor, über meine Gedanken zum Aktienmarkt und die Art und Weise, wie wir ihn angehen sollten, zu schreiben, und als ich am Mittwochmorgen aufwache, ist es an der Zeit, es zu tun. Interessanterweise waren die meisten von uns, mit Ausnahme von Herrn Bär, in der einen oder anderen Form am Aktienmarkt engagiert. Sogar Herr Vorsichtig war zu 40% im Aktienmarkt investiert, mit einer Menge Mehrfamilienhäuser und Gold. Ich konnte ein Nicken am Tisch beobachten. Philosophisch gesehen, unterscheidet sich das nicht viel von mir. Ich setze nur eher auf Alternativen als auf Immobilien. Sogar eine eher düstere Gruppe ist immer noch Long America!Es ist leicht, davon zu sprechen, dass der Markt überbewertet ist. Aber wir investieren immer größere Geldbeträge in etwa die Hälfte der Unternehmen, die wir vor 30 Jahren gekauft haben. Was passiert, wenn mehr Geld für weniger Güter ausgegeben wird? Die klassische Antwort ist Inflation. Aber das passiert auch bei Aktien. Wir alle stehen vor der Herausforderung, ein kleineres Menü zu durchforsten, um die richtige Mahlzeit für unser eigenes Portfolio zu finden. Keine leichte Aufgabe. Aber es gibt Dinge, die uns helfen können, das perfekte Festmahl für unseren eigenen Tisch zu finden. Lassen Sie uns den Hintergrund erläutern.Im Gegensatz zu meinem Tisch wollen die Leute wissen, ob sie an der Börse long, short oder vorsichtig sein sollen. Meine Antwort lautet: Welcher Aktienmarkt? Im Jahr 1996 gab es 8.090 börsennotierte Unternehmen (die Quelle ist unterschiedlich). CNN berichtet, dass es im April letzten Jahres nur 4.300 waren. Ein Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass börsennotierte Unternehmen rechtmäßig ihren Betrieb einstellen oder fusionieren, aber ebenso viele gehen in die Privatwirtschaft.Ich habe in öffentlichen Aufsichtsräten gesessen und kann Ihnen sagen, dass das ein hartes Brot ist. Die Zahl der privaten Unternehmen in den USA, die von PE-Firmen unterstützt werden, ist nach Angaben von JPMorgan in den letzten zwei Jahrzehnten von 1.900 auf 11.200 gestiegen.Von diesen 4.300 börsennotierten Unternehmen sind die meisten klein und ringen um Aufmerksamkeit. Viele werden ihr Geschäft aufgeben. Einige werden fabelhaft groß werden. Wählen Sie weise. Herr Vorsichtig wies darauf hin, dass das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 für 2025 bei 22 liegt. Das ist historisch gesehen sehr hoch. Nehmen wir die "Magnificent Seven" heraus? Es liegt bei nur 16, also ziemlich im Mittelfeld.Schauen wir uns ein paar Gedanken meiner Freunde zu diesem Thema an: Andy Kessler, der heute als Kolumnist des Wall Street Journal berühmt ist, war einst ein fabelhafter Hightech-Analyst und -Händler/Hedgefonds-Manager. Das waren einige meiner besten Treffen beim Abendessen überhaupt. Diese Woche beklagte er sich über die verwirrenden Signale, die uns die Wirtschaft und die Märkte geben:"Es gibt so viele gemischte Signale. Die Aktien sind gestiegen, was auf einen Wirtschaftsboom hindeutet. Der Ölpreis ist gesunken, als ob wir auf eine Rezession zusteuern würden. Die Immobilienpreise sind gestiegen, als ob die Zinssenkungen fortgesetzt würden. Gold ist gestiegen, was auf eine Rückkehr der Inflation hindeutet. Der Dollar ist stark, als ob Europa, Kanada und China kränkeln würden (Spoiler-Alarm: Das tun sie.) Dennoch muss etwas nachgeben.Die Kerninflation steigt und liegt seit April 2021 bei über 3%. Lange Anleihen signalisieren, dass die Fed die Zinsen nicht mehr senken muss. [...] Die Palantir-Aktie ist in diesem Jahr aufgrund des Hypes um künstliche Intelligenz um mehr als 250% gestiegen und ist jetzt etwa 145 Milliarden Dollar wert. Es ist ein großartiges Unternehmen, aber es ist sich selbst voraus. Die Aktie wird zum 483-fachen des Betriebsergebnisses nach Steuern verkauft. Und zum 55-fachen des Umsatzes. Vorsicht für den Käufer.Wie kann das passieren? Ich mache mir Sorgen, dass unser Marktsystem kaputt ist. Früher gab es menschliche Händler an den Börsen und dann an den Nasdaq-Terminals. Jetzt wird der Handel von undurchsichtigen Hochfrequenzhandelsfirmen beherrscht. Und Quant-Fonds. Und es hat den Anschein, als würden institutionelle Anleger dem Einzelhandel bei Brokern wie Robinhood den Rang ablaufen. Hypester können eine Aktie anhauchen und sie steigt. Das ist nicht gesund."Wolf Richter berichtet, dass der "Bestand an neuen Einfamilienhäusern auf den höchsten Stand seit 2007 und der Bestand an unverkauften Eigenheimen auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen ist, da die Verkäufe plötzlich einbrechen." Und die Aktienmarktbewertungen sind hoch. Adam Tooze hat uns diesen Satz von Charts geschickt: