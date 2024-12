MAX Power identifiziert mehrere natürliche Wasserstoff-"Fairways" und bereitet sich auf Bohrungen vor

Vancouver, 24. Dezember 2024 - MAX Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, das folgende Unternehmensupdate zu veröffentlichen, da das Unternehmen das Jahr 2024 mit einer schnell wachsenden Pipeline von Kanadas führenden Zielen für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan abschließt, die sich der bohrbereiten Phase nähern.- Große Wasserstoffanomalien, von denen viele mit Verwerfungen in Zusammenhang stehen, wurden im Rahmen einer regionalen geochemischen Bodengasuntersuchung von MAX Power im Südosten von Saskatchewan mit außergewöhnlichen Werten von bis zu 914 ppm Wasserstoff identifiziert;- Mehrere Datencluster aus der Bodengasuntersuchung, kombiniert mit hyperspektrale Messungen, stützen das Modell von MAX Power zur Bildung und Ansammlung von Wasserstoff im Süden von Saskatchewan und deuten auf das Vorhandensein potenzieller Reservoire mit natürlich vorkommendem Wasserstoff (NOH) im Rider-Projekt hin, wo Genehmigungsanträge für weite Gebiete genehmigt wurden und weitere Genehmigungen in Kürze erwartet werden;- Zusätzlich zum Rider-Projekt hat das geologische Team von MAX Power in den letzten Monaten weitere wichtige Wasserstoff-Fairways in Saskatchewan abgegrenzt, wobei weitere Einzelheiten Anfang des neuen Jahres bekannt gegeben werden sollen.Herr Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: "Wir sind auf dem besten Weg, im ersten Quartal das erste Unternehmen zu werden, das in Kanada gezielt nach natürlichem Wasserstoff bohrt, und unseren Vorteil als Vorreiter weiter auszubauen. Nach umfassenden Studien und angesichts des fortschrittlichen politischen Rahmens in Saskatchewan im Vergleich zu anderen kanadischen Gerichtsbarkeiten sind wir sehr zuversichtlich, dass Saskatchewan die beste unmittelbare Möglichkeit bietet, Kanadas erste kommerzielle Konzentration von natürlichem Wasserstoff zu entdecken, gefolgt von vielen weiteren. Diese kostengünstige, emissionsarme alternative Energiequelle direkt unter unseren Füßen könnte durch Bohrungen die Art und Weise revolutionieren, wie wir in Nordamerika über Energie denken, und das zu einer Zeit, in der Erschwinglichkeit und Energiesicherheit im Jahr 2025 für die neuen Regierungen in Ottawa und Washington an vorderster Front stehen werden."Mansoor fügte hinzu: Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen unseren Aktionären und Interessengruppen ein frohes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für ein sicheres, gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Wir werden im Januar auf solide Weise in ein transformatives Jahr 2025 für MAX Power starten.Petro-Find ist ein führendes Unternehmen für Bodenluftprobenahmen in Westkanada und hat ein proprietäres System entwickelt, das hochpräzise Messwerte für Wasserstoff von speziellen Gassonden erfasst, die in den Boden getrieben werden (bis weit in die C-Zone des Bodenprofils, etwa 2,5 Fuß).Der Hauptzweck der weiträumig verteilten Gassondenuntersuchung bestand darin, das von MAX Power erstellte geologische Modell im Maßstab des Beckens zu testen. Die Ergebnisse belegen das Potenzial für kommerzielle Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff im Südosten von Saskatchewan, wobei Bohrungen durchgeführt werden sollen, um Ansammlungen von hochwertigem Wasserstoff in der Tiefe zu erreichen. Ähnlich wie bei der Förderung anderer mobiler Ressourcen wie Helium, Erdgas, Rohöl und Wasser sind für die Gewinnung von natürlichem Wasserstoff 5 Schlüsselfaktoren erforderlich, um Folgendes zu bündeln und zu konzentrieren: 1) Das richtige Muttergestein; 2) Wanderwege; 3) Falle; 4) Reservoir; 5) Versiegelung. Alle fünf sind in Rider vorhanden. Ohne all diese Schlüsselfaktoren würde die Wahrscheinlichkeit, dass kommerzielle NOH-Konzentrationen vorhanden sind, sinken.Petro-Find stellte in seinem Bericht fest, dass die geochemische Bodenluftuntersuchung, die aus 286 Probenahmestellen bestand, hervorragende Ergebnisse mit der Entdeckung großer Wasserstoffanomalien lieferte, die Wasserstoffreservoirs darstellen. Wasserstoff ist zeitgleich, was bedeutet, dass Wasserstoffreservoirs bei der Produktion möglicherweise nicht erschöpft werden, da sie ständig wieder aufgefüllt werden können. Die grobe Korrelation von geochemischen Bodenluft- und hyperspektrale Anomalien in diesem Bericht deutet darauf hin, dass bei der Erkundung von Wasserstoff ein neuer Ansatz umgesetzt werden kann.Die Ergebnisse waren durchweg und bemerkenswert anomal bis hoch anomal und beinhalteten Wasserstoffwerte von 914 ppm, 849 ppm, 435 ppm, 327 ppm, 275 ppm, 207 ppm, 203 ppm, 172 ppm, 164 ppm, 156 ppm, 141 ppm, 139 ppm, 134 ppm, 131 ppm, 130 ppm, 117 ppm, 115 ppm, 108 ppm und 106 ppm.Die Tatsache, dass MAX Power im oberflächennahen Untergrund so ermutigende Ergebnisse erzielte, bestätigt die enorme Mobilität von Wasserstoff und das Potenzial für sehr hohe Konzentrationen in der Tiefe. Selbst bei allgegenwärtigen Versiegelungen des Prairie Evaporite und in geringerem Maße des Watrous aus dem Mississippi-Zeitalter wandert ein Teil des Wasserstoffs immer noch nach oben in den Untergrund.Das geochemische Untersuchungsprogramm Petro-Find für MAX Power begann mit der Vorbereitung der Probenfläschchen und dem Ersetzen der Septen in den Sonden. Die Fläschchen wurden auf 1/5 Torr evakuiert, damit eine mit einer Spritze entnommene Probe nicht mit Restluft aus der Umgebung, die die zu messenden Gase enthielt, verunreinigt wurde. Um ein Zerbrechen auf dem Weg ins Labor zu vermeiden, wurden die Glasfläschchen in Löcher in Styropor gesteckt und in stabile Kisten gelegt. Für die trockenen Böden wurde eine schnurlose Drehbohrmaschine verwendet, um eine nicht verstopfende hohle Edelstahlsonde bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 2,5 Fuß oder weit in die C-Zone des Bodenprofils zu treiben, um atmosphärische Pumpvorgänge an der Oberfläche zu vermeiden. Sobald die Sonde auf die gewünschte Tiefe gebracht worden war, wurden mit einer Spritze 15 cm³ Bodengas durch ein Septum am Kopf der Sonde entnommen. Diese wurde verworfen, um das Innenvolumen der Sonde zu reinigen. Anschließend wurde eine Probe von 24 cm³ entnommen und durch das Septum eines 12 cm³-Fläschchens injiziert, wodurch der Druck im Fläschchen mehr als verdoppelt wurde. Die Fläschchen wurden in Löcher in Styropor gesteckt und in einen Karton gelegt, um sie an das Labor von Petro-Find zu schicken. Ein weiterer Arbeitsschritt am Probenahmeort war die Aufzeichnung der Koordinaten per GPS. Die Bodenluftproben wurden im Labor von Petro-Find in Neuanlage, nördlich von Saskatoon, mit zwei hochmodernen Gaschromatografen auf Wasserstoff, Helium und leichte Kohlenwasserstoffe untersucht. Die Koordinaten und Analysedaten wurden auf einen Computer heruntergeladen und als Excel-Datei gespeichert. GPS Utilityis wurde zum Importieren von GPS-Messwerten und zum Aufzeichnen von Probenstationen auf einer Basiskarte verwendet. Unter Verwendung aller Datenpunkte wurden Konturkarten der Wasserstoff-, Helium- und Kohlenwasserstoffkonzentrationen erstellt. Die Datenpunkte wurden mit einem dreieckigen, nicht gerasterten Computerprogramm von Scientific Computer Applications Inc. aus Tulsa, Oklahoma, konturiert. Um als anormal zu gelten, müssen die Konzentrationen die der Umgebungsluft überschreiten, 0,50 ppm (0,50 ppm für Wasserstoff, 5,4 ppm für Helium).Die technischen Informationen in dieser Präsentation wurden von Thomas Clarke Pr.Sci.Nat., P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist ein Direktor von MAX Power Mining Corp. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren: https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4Erfahren Sie mehr über den First-Mover-Vorteil von MAX Power im Bereich des natürlichen Wasserstoffs in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://www.maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-NaturalHydrogen.pdfKlicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen: https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdfMAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Nordamerikas Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Durch strategische Allianzen mit dem in Calgary ansässigen Unternehmen Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd. und dem in Europa ansässigen Unternehmen Larin Engineering HHC ist MAX Power ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff. MAX Power besitzt auch ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die auf kritische Mineralien ausgerichtet sind. Diese Liegenschaften werden durch die jüngste Entdeckung von Diamantbohrungen auf dem Willcox Playa Lithium Projekt im Südosten von Arizona hervorgehoben. 