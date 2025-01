Kickl-Walze, Baumwoll-Verbot?, Diamanten-Absturz & Gold

Große Umwälzungen bahnen sich in Österreich an, wo Herbert Kickl u.a. den ÖR grundlegend reformieren und die Zwangsgebühr abschaffen will. Die EU hat eine neue Idee.Baumwollte könnte verboten werden, da sie nicht ausreichend wiederverwertbar ist.Die Preise für Diamanten sinken, sowohl bei echten als auch bei künstlich erzeugten Steinen. Besonders betroffen ist wieder China, aber auch De Beers mußte schon die Preise senken. Vorboten des Luxus-Abverkaufs?Auch der Arbeitsmarkt in China erscheint immer angespannter. Es gibt neuerdings Firmen, wo man Arbeit simulieren kann.Minenaktien bleiben weiter extrem günstig bewertet und das hohe Defizit bei Silber spricht für Preiszuwächse.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)