Gold gibt nach  US-Daten als Hinweis auf Kurs der Fed im Fokus

Der Goldpreis gab am Donnerstag aufgrund von Gewinnmitnahmen nach, nachdem er am Vortag ein Vierwochenhoch erreicht hatte, da sich der Fokus auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag verlagerte, der Aufschluss über den Zinspfad der US-Notenbank bis 2025 geben soll. "Die Preise bewegen sich in einer engen Spanne und es gibt einige Gewinnmitnahmen. Es bedarf eines neuen Auslösers, damit Gold seinen Widerstand durchbrechen kann", sagte Ajay Kedia, Direktor bei Kedia Commodities in Mumbai, laut einem Bericht von Reuters Am gestrigen Börsentag stieg der Goldpreis auf den höchsten Stand seit fast vier Wochen, nachdem ein schwächer als erwartet ausgefallener Bericht zu Privatanstellungen in den USA darauf hindeutete, dass die US-Notenbank in diesem Jahr weniger vorsichtig mit Zinserhöhungen sein könnte. Der Markt wartet nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed zu erhalten. Die Anleger warten auch auf die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar, und es wird erwartet, dass seine Vorschläge für Zölle und protektionistische Maßnahmen die Inflation anheizen werden.Die Entscheidungsträger bei der letzten Fed-Sitzung "wiesen auch darauf hin, dass die jüngsten unerwartet hohen Inflationsraten und die Auswirkungen möglicher Änderungen in der Handels- und Einwanderungspolitik darauf hindeuten, dass der Prozess länger dauern könnte als bisher angenommen", heißt es im Protokoll vom Mittwoch. HSBC schrieb in einer Mitteilung: "Wir glauben, dass der Großteil der Rally hinter uns liegt und dass, obwohl die Aufwärtsdynamik des Goldpreises ihn kurzfristig und bis Anfang 2025 weiter nach oben treiben könnte, eine Kombination aus physischen und finanziellen Marktfaktoren die Rally bremsen und den Goldpreis bis Ende nächsten Jahres moderat nach unten drücken könnte".