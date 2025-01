SPDR: Bestände steigen langsam in KW 2  Preis pro Unze nähert sich 2.700 $

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verzeichneten in der zweiten Kalenderwoche des Jahres 2025 erneut wenig Bewegung, nachdem es in der vergangenen Woche am Donnerstag aufgrund eines Trauertages für den kürzlich verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter einen Ruhetag gegeben hatte. Nach dieser Marktunterbrechung machte der Fonds seine erste und einzige Bewegung nach oben.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 876,82 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 871,08 Tonnen gewesen. Auf diesem Niveau verharrten die Bestände auch über das Wochenende und bis zum Ruhetag am Donnerstag. Erst gegen Ende der Woche kam es zu Zuflüssen von 5,74 Tonnen.Der Preis für eine Unze SPDR-Gold stieg in der letzten Woche kontinuierlich an. Der größte Sprung erfolgte am Freitag nach der Marktpause, wobei der Preis um 27,80 $ stieg. Am Freitag lag der Preis somit bei 2.687,45 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 06. Januar: 871,08 Tonnen• 07. Januar: 871,08 Tonnen• 08. Januar: 871,08 Tonnen• 10. Januar: 876,82 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de