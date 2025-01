Jeffrey Christian: Silberbetrug 2025 (und wie man ihn vermeidet)

In einer neuen Präsentation erörtert Jeffrey Christian von der CPM Group die Realitäten des Silbermarktes, während die Preise weiterhin schwanken und Fehlinformationen über Silber das Narrativ bestimmen. Er geht auf die Idee eines "Silber-Stock-Outs" ein und argumentiert, dass dies dem "Silver Squeeze"-Hype im Jahr 2021 ähnelt, der Investoren dazu verleitete, Silber zu überhöhten Preisen zu kaufen. Weiter erklärt er, warum die aktuellen Marktbedingungen eher durch reale wirtschaftliche Faktoren als durch vorgetäuschte Panik bestimmt werden.Christian geht auch auf das Potenzial für Marktarbitrage ein und zeigt, wie die Silberströme zwischen London und New York durch Aufschläge und Marktbedingungen und nicht durch einen Mangel an Angebot bestimmt werden. Er erörtert die weltweiten Bestände, einschließlich der nicht gemeldeten Bestände in nicht registrierten Lagern, und vermittelt so ein Bild vom Zustand des Marktes. Die Präsentation schließt mit einer Bekräftigung der "Kaufen"-Position der CPM-Group für Silber, die auf einer Analyse der realen Marktbedingungen und nicht auf Betrug oder Hype beruhe.© Redaktion GoldSeiten.de