Pan Global Resources beschleunigt 2025 Explorationsprogramme zur Beprobung mehrerer Kupfer-Gold-Zinn-Ziele

- Bohrprogramm auf dem Escacena-Projekt zur Erkundung von fünf überzeugenden neuen Zielen in der Nähe der Kupfer-Gold-Zinn-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda - mehr als in jedem Jahr zuvor- Bohrungen bei der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana in Vorbereitung auf die erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 bis Mitte 2025, einschließlich mehrerer breiter Step-Out-Bohrlöcher- Zweites Bohrgerät wird für das erste Bohrprogramm auf dem äußerst aussichtsreichen Ziel "Bravo" 1 km östlich von La Romana mobilisiert- Drittes Bohrgerät soll im Januar das Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Projekt Cármenes in Nordspanien beproben- Solides Budget zur Finanzierung der Programme für 2025VANCOUVER, 15. Januar 2025 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) gab heute Einzelheiten zu den Explorationsprogrammen 2025 auf den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Escacena und Cármenes in Spanien bekannt.Umfangreiche Explorationsarbeiten im vergangenen Jahr identifizierten mehrere Bohrziele sowohl auf dem Vorzeigeprojekt Escacena in Andalusien als auch auf dem äußerst aussichtsreichen Projekt Cármenes nördlich von León in Nordspanien. Die Bohrkampagne 2025 hat bereits begonnen und wird mit drei Bohrgeräten durchgeführt, einschließlich Bohrungen von fünf neuen, bisher nicht getesteten Zielen bei Escacena und zwei Anomalien bei Cármenes. Die Kampagne zielt auch darauf ab, die Ausdehnung der Lagerstätte La Romana im Vorfeld einer ersten Mineralressourcenschätzung weiter abzugrenzen. Dieses Bohrprogramm wird bis Mitte 2025 abgeschlossen sein."Von den mehr als 15 geophysikalischen und geochemischen Anomalien auf dem zielreichen Projekt Escacena hat das technische Team von Pan Global fünf überzeugende Ziele mit mehreren übereinstimmenden Mineralisierungsindikatoren für sofortige Bohrungen priorisiert. Darüber hinaus werden die ersten Bohrprogramme auf den Zielen Providencia und Profunda bei Cármenes in diesem Monat beginnen. Da die angepeilten Erzlagerstätten in der Regel in Gruppen auftreten, ist das Potenzial für neue Entdeckungen sowohl bei Escacena als auch bei Cármenes hoch", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global."Bei der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana werden derzeit umfangreiche Step-Out-Bohrungen durchgeführt, um die Ausdehnung dieser Mineralisierung über den 1,5 km langen Ausstrich hinaus zu erproben und eine erste Vorkommmenschätzung vorzubereiten. Die Bohrungen im Jahr 2024 haben gezeigt, dass die Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung bei La Romana weit offen ist, wobei der Gehalt nach Westen hin zunimmt und das Potenzial besteht, die Lagerstätte in mehrere Richtungen erheblich zu erweitern", sagte Moody.Das große, vorrangige Ziel Bravo (etwa 1 km östlich und entlang des Trends von La Romana) hat das Stadium der Bohrbereitschaft erreicht und das erste Bohrprogramm wird diesen Monat beginnen; die Bohrpositionen werden derzeit ausgewählt."Alle in Betrieb befindlichen Kupferminen im iberischen Pyritgürtel bestehen aus mehreren Lagerstätten, von denen einige ein Volumen von mehr als 100 Millionen Tonnen umfassen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit mehr als einem Dutzend geophysikalischer und geochemischer Anomalien auf dem Projekt Escacena, die noch beprobt werden müssen, das Ziel der Entdeckung mehrerer Lagerstätten mit einer Gesamtressource von 100 Millionen Tonnen erreichen können", so Moody.- Drei Bohrgeräte werden auf den Projekten Escacena und Cármenes aktiv sein, wobei mehr als 22 Bohrlöcher (~6.830 Meter) auf neuen Zielen zusätzlich zu den Erweiterungsbohrungen auf der Entdeckung La Romana geplant sind.- Auf dem Projekt Escacena werden sich zwei Bohrgeräte auf fünf noch nicht beprobte Ziele konzentrieren: Bravo, Barbacena, Encina, Cortijo und El Pozo (siehe Abbildung 1 unten).- Ein drittes Bohrgerät wird die Ziele Providencia und Profunda im Projekt Cármenes erproben und eine transiente elektromagnetische Heliborne-Untersuchung wird im Januar beginnen, um weitere Ziele jenseits von Providencia und Profunda zu identifizieren.- Erste La Romana NI 43-101 Mineralvorkommen-Schätzung bis Mitte 2025- Die Feldexploration auf Escacena wird fortgesetzt, um die potenziellen Bohrziele auf weiteren Anomalien zu bewerten.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Das Gebiet ist sehr aussichtsreich für vulkanogene massive Mineralisierungen. Escacena befindet sich in der Nähe der Mine Las Cruces, die von Cobre Las Cruces/First Quantum betrieben wird, und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes/Grupo México sich in der letzten Genehmigungsphase befindet, um mit dem Bau einer neuen Mine beginnen zu können. Das Projekt Escacena beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda von Pan Global sowie eine Reihe weiterer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep und Cortijo. Ein längerfristiges Ziel ist die Definition von 100 Millionen Tonnen Kupferressourcen aus einer Gruppe von Lagerstätten im Projektgebiet, vergleichbar mit anderen Minenbetrieben im iberischen Pyritgürtel.Das Projekt Cármenes befindet sich ca. 55 km nördlich von León in Nordspanien und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die zu 100 % im Besitz von Pan Global sind. Das Projektgebiet umfasst die ehemaligen Kupfer-Kobalt-Nickel-Untertageminen Profunda und Providencia, die zwischen 1860 und 1880 und mit Unterbrechungen bis in die 1930er Jahre betrieben wurden. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für eine karbonathaltige, "röhrenförmige" Brekzienmineralisierung, die hohe Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldgehalte aufweist. Erste Explorationsarbeiten zielen auf Erweiterungen der Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Mineralisierung unter und neben den Minenbetrieben ab. Zahlreiche andere kleinere historische Grubenbaue weisen auf das Potenzial für weitere Brekzienröhren und andere Mineralisierungsarten hin. Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Álvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Jason Mercier, VP Investor Relations and Communicationsjason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-beschleunigt-2025-explorationsprogramme-zur-beprobung-mehrerer-kupfer-gold-zinn-ziele-in-spanien-302351811.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2596858/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ACCELERATES_2025_EXPLORATIO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2596882/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_ACCELERATES_2025_EXPLORATIO.jpg