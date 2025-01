Iran senkt Goldimportzoll auf Null

Die iranische Steuerbehörde (INTA) gab am Mittwoch bekannt, dass die Einfuhr von Rohgold, Platin und Silber von Zöllen und allen anderen Steuern auf importierte Waren und Güter, einschließlich der Mehrwertsteuer, befreit ist, berichtet die iranische Website PressTV . Der Leiter der INTA, Mohammad Hadi Sobhanian, sagte, dass die Entscheidung, die Importzölle für Gold auf Null zu senken, im Einklang mit den von den iranischen Behörden erlassenen Vorschriften stehe und fügte hinzu, dass der Nullzollsatz bis zum 20. November 2025 gelten werde.Sobhanian erklärte, dass Goldimporte auch von den iranischen Zollverfahren ausgenommen werden, die darauf abzielen, die Herkunft der harten Währung zu bestimmen, die für ihren Kauf ausgegeben wurde. Der Iran kauft seit November 2022 große Mengen Gold, als die Regierung des Landes ein Gesetz verabschiedete, das es Exporteuren von Waren und Gütern erlaubt, Gold zu importieren, um ihre Schulden in harter Währung gegenüber der iranischen Zentralbank zu begleichen.Diese Entscheidung war Teil der Bemühungen, die Auswirkungen der US-Sanktionen auf die iranische Wirtschaft und ihren Zugang zum internationalen Bankensystem zu minimieren. Die im vergangenen Monat von der iranischen Zollbehörde (IRICA) veröffentlichten Zahlen zeigen, dass der Iran in den neun Monaten bis zum 20. Dezember Goldbarren im Wert von rund 5,6 Milliarden US-Dollar importiert hat, was 11% der gesamten Importe des Landes in diesem Zeitraum entspricht. Die am Dienstag veröffentlichten Zolldaten über den Stand des iranisch-russischen Handels zeigen ebenfalls, dass der Iran in den neun Monaten bis Ende Dezember rund 3,595 Tonnen Gold im Wert von 281 Millionen Dollar aus Russland importiert hat.© Redaktion GoldSeiten.de