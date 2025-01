David Erfle: Cash-Position so hoch wie nie, Chaos und Volatilität vorprogrammiert

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte David Erfle, Herausgeber und Gründer von Junior Miner Junky, seinen Ausblick für Gold und Silber im Jahr 2025 mit und erläuterte, was seiner Meinung nach Goldaktien bremst.Die wichtigste fehlende Zutat ist für Erfle das Interesse von Privatanlegern, das in diesem Jahr endlich zurückkehren könnte. "Das ist es, was wir brauchen – wir müssen das Interesse der Privatanleger an diesem Sektor zurückgewinnen. Sie sind 2012 und 2013 abgewandert und nicht zurückgekehrt", sagte er im Gespräch. "Das hat eine unglaubliche Chance für Goldaktien geschaffen, vor allem für Juniors. Wir haben viele, die sich gut entwickeln, aber die meisten sind immer noch unterbewertet und werden von Privatanlegern definitiv ignoriert.Dennoch riet Erfle den Marktteilnehmern zur Vorsicht im Jahr 2025. "Seien Sie dieses Jahr auf dem Markt sehr vorsichtig. Halten Sie etwas Bargeld, etwas physisches Gold, etwas Altsilber, nur für den Fall", erklärte er. "Ich persönlich hatte, was meine Investitionen angeht, [...] noch nie eine so große Cash-Position, weil ich wirklich besorgt bin über die Volatilität und das Chaos, das das Jahr 2025 meiner Meinung nach bringen wird."© Redaktion GoldSeiten.de